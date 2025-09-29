해운대부민병원, 응급의학과 새 의료진 합류

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해운대부민병원(병원장 강대환)은 10월 1일부로 응급의학과 의료진을 새롭게 구성하고 신규 의료진 2명을 영입했다고 전했다. 이번 인사를 통해 병원은 24시간 전문적이고 신속한 응급 진료 역량을 강화한다.

해운대부민병원은 부산·울산·경남 지역 기반 지역응급의료센터로, 그동안 수많은 응급환자를 진료하며 지역민의 생명을 지켜왔다. 이번에 합류한 의료진은 모두 외과 전문의로, 대학병원에서 풍부한 임상 경험을 쌓아 중증·중환자 진료에 강점을 갖추고 있다.

김현성 과장은 부산대학교병원에서 인턴, 일반외과 레지던트, 전문의를 거쳐 부산대학교 응급의학과 교수로 재직하며 다수의 응급환자 진료와 교육을 담당했다.

김서걸 과장은 이대목동병원 인턴, 대구가톨릭대학교병원 유방·갑상선외과 전임의를 거쳐 대림성모병원 갑상선센터 과장을 역임했으며, 이번에 해운대부민병원에 합류했다.

해운대부민병원은 이번 의료진 보강으로 해운대부민병원은 외상, 심혈관질환, 뇌혈관질환 등 골든타임이 중요한 응급 상황에서 보다 전문적이고 체계적인 대응이 가능해져 환자 생존율 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.





병원 관계자는 "새로운 의료진 영입을 계기로 지역민에게 더욱 안전하고 신뢰받는 응급의료 서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.

왼쪽부터 김현성, 김서걸 과장.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

