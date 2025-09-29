금산군, '제26회 국제 K-인삼교역전'...7만6815명 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 판매·계약 포함 매출, 총 7억1978만원

사진=금산군 제공

AD

금산세계인삼축제기간 동안 열린 '2025 국제 K-INSAM 교역전'에서 약 7만6815명의 방문객이 찾았고, 현장 판매와 계약을 포함한 매출은 총 7억1978만 원으로 잠정 집계됐다.

'2025 국제 K-INSAM 교역전'이 지난 19일부터 28일까지 10일간 금산세계인삼축제장에서 열리며 성황리에 막을 내렸다. 이번 교역전은 국내외 소비자와 바이어가 한자리에서 금산 K-INSAM 산업의 위상을 확인하고, 실질적 거래와 교류로 이어지는 장으로 자리했다.

사진=금산군 제공

특히 가족 단위 관람객과 젊은 층의 참여가 늘며 현장 분위기는 한층 활기를 띠었다.

행사장에는 홍삼, 흑삼 비누, 홍삼라떼, 홍삼애사비(애플사이다 비니거), 인삼빵, 인삼주 등 다양한 제품이 출품돼 눈길을 끌었다.

사진=금산군 제공

이와 함께 인삼을 활용한 신제품 전시관을 통해 최신 소비 트렌드에 맞춘 아이디어 제품이 공개됐고, 'K-INSAM AWARDS(전국 인삼 제품 품평회)' 전시도 함께 열려 우수 제품의 품질과 시장성을 한눈에 확인할 수 있었다.

이번 교역전은 단순 전시·판매를 넘어 금산 K-INSAM의 브랜드 경쟁력과 국제 교역 품목으로서의 가능성을 재확인한 자리로 평가된다. 관람객은 현장에서 다양한 제품을 비교·구매할 수 있었고, 참여 기업은 판로 확대와 브랜드 홍보의 기회를 확보했다.





AD

사진=금산군 제공

금산군과 (재)금산인삼약초산업진흥원은 "2025 금산 K-INSAM 교역전은 금산 K-INSAM 산업의 경쟁력을 널리 알리는 동시에, 소비자에게 믿을 수 있는 건강 먹거리를 제안하는 장이 됐다"며 "앞으로도 금산이 세계 인삼 수도로 자리매김할 수 있도록 행사를 지속 고도화하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>