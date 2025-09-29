30일 부산서 한일 정상회담…안보실장 "셔틀외교 정착"

위성락 안보실장 29일 브리핑
이재명 대통령이 30일 부산에서 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 및 만찬을 갖는다.
위성락 대통령실 안보실장은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 "이번 한일 정상회담은 이 대통령의 8월 방일에 대해 일본 총리 답방이 한 달여 만에 이뤄짐으로써 셔틀 외교 복원이 정착됐다는 의미를 갖는다"며 이같이 밝혔다.
위 실장은 "부산 회담 개최는 지방 활성화와 관련해 양국의 협력 의지를 강조하는 기회가 될 것"이라고 강조했다. 이어 "한일 공통 사회 문제인 인구, 지방 활성화 등을 논의한다"며 "양국 간 협의체 운영방안, AI, 수소 산업 등 지난 정상회담의 후속 조치를 점검하고 이행을 가속하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.
또 위 실장은 "이러한 의의 고려해 이번 이시바 총리의 한국 방문은 형식적으로 실무방문이지만 환영 행사나 친교 행사 등에서 그 이상의 환대가 될 수 있도록 세심하게 준비했다"며 "총리 퇴임 이후에도 일본 정계 중진의원으로서 계속해서 한일 관계 발전과 성장을 위해 적극적 역할 계속해줄 것을 협의하는 자리도 될 것"이라고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
일본 정상이 서울 외 도시를 방문해 한국 대통령을 만나는 것은 2004년 고이즈미 총리와 노무현 대통령 간 제주도 정상회담 후 21년 만이다. 지난 8월 이 대통령이 일본을 방문했을 당시 두 정상은 수도가 아닌 지방에서 만나자는 얘기를 주고받은 것으로 알려졌다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>