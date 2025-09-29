'복지로' 시스템 복구 후 점검중…복지바우처 지급은 상당기간 차질

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부, "사회서비스 전자바우처·장사정보시스템 전소"

보건복지부가 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 중단됐던 사회보장정보시스템(행복e음), 복지로 등에 대해 복구 후 개통 전 자체 점검 중이라고 밝혔다. 다만 사회서비스전자바우처시스템이나 e하늘장사정보시스템은 서버 자체가 전소돼 상당 기간 정상 서비스가 어려울 전망이다.

AD

복지부는 29일 오전 정은경 장관 주재로 상황점검 회의를 열고 보건복지 행정정보시스템 복구 현황을 점검했다.

복지부에 따르면 화재로 중단됐던 시스템 가운데 보건의료빅데이터시스템, 노인맞춤돌봄시스템, 취약노인지원시스템, 한국사회복지공제회 홈페이지는 전날(28일) 오후부터 정상 작동 중이다.

핵심 복지 시스템인 행복e음과 희망e음, 복지로 등은 복구 후 개통 전 자체 점검 중이며, 복지부 홈페이지 등도 우선순위에 따라 복구가 진행 중이다.

행복e음과 희망e음은 각각 지방자치단체와 사회복지시설 종사자들이 사용하는 사회보장정보 시스템이며, 복지로는 대국민 복지포털이다. 복지로에선 각종 복지서비스 신청과 수급자 증명서 발급이 가능한데, 이번 화재로 서비스가 중단되면서 민원인들이 주민센터에 방문해서 신청하도록 안내하고 있다.

복지부는 복구가 늦어지는 홈페이지 등에는 서비스 중지를 안내하는 한편, 전소로 인해 상당 기간 정상적인 서비스 제공이 어려울 것으로 예상되는 사회서비스 전자바우처시스템, e하늘장사정보시스템 등에 대해서는 대체 행정절차 수립 등 업무 연속성 확보 방안들을 촘촘하게 논의했다고 밝혔다.

이와 함께 대국민 서비스별 업무 특성과 절차를 고려해 ▲지자체·시설 등 방문 및 유선 신청 등 수기처리 절차 ▲서비스 선 제공 후 정산 ▲서류 수기 작성 보관 및 추후 반영 등 다양한 방안들을 수립하고 점검했다. 아울러 이러한 방안들이 현장에서 잘 작동할 수 있도록 국민들에게 적극 알리고 유관기관과도 협력해 나간다는 방침이다.





AD

복지부 관계자는 "업무 연속성을 위한 계획을 차질 없이 시행하고 국민 불편을 최소화할 수 있도록 시스템의 조속한 정상화를 위해 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>