충남개발공사, 지역경제 활성화 우수사례 '최우수상'

저출산 극복 주거정책 '리브투게더!'로 행안부 장관상 수상

충남개발공사가 저출산·지역소멸 위기 극복을 위한 주거정책 성과를 인정받아 전국 지방공공기관 우수사례 공모전에서 최우수상을 받았다.

충남개발공사는 29일 지방공기업평가원에서 열린 '2025년 지방공공기관 지역경제 활성화 우수사례 공모전'에서 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

행정안전부와 지방공기업평가원이 주관한 이번 공모전에는 전국 162개 기관이 총 223건의 사례를 제출했으며, 지역경제 활력 제고 및 사회적 가치 창출 성과가 뛰어난 20건이 최종 선정됐다.

충남개발공사는 '지역소비 촉진 등 지역상생·협력' 분야에서 '저출산 대응을 위한 주거정책, 충남형 리브투게더!' 사례로 행정안전부 장관상을 받았다.

공사는 '도시·농촌형 리브투게더' 사업을 통해 ▲청년·신혼부부 주거 안정 ▲농촌 소멸 방지 ▲주거환경 개선을 동시에 추진해 성과를 거뒀다.

특히 행정절차 간소화, 특별공급 확대, 탄소중립 주거환경 조성 등으로 실질적 성과를 만들어냈다는 평가다.





김병근 사장은 "저출산과 지역소멸 위기 극복을 위한 공사의 주택공급 노력이 전국적으로 인정받았다"며 "앞으로도 지역경제 활성화와 도민 주거 안정에 앞장서겠다"고 말했다.





