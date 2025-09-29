러 안보위협에 유럽 방산투자 급증…1~7월 2조원 이상 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2021년 비교해 9배 급증

트럼프 행정부 방위비 확대 요구 영향도

우크라이나 전쟁 장기화로 러시아의 안보 위협에 대한 불안이 확산되면서 유럽 방산 분야 투자도 급증한 것으로 집계됐다.

28일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 지난 1~7월 유럽의 방산 스타트업이 유치한 투자액은 총 14억 유로(약 2조3000억원)로 집계됐다.

이는 2020년 유치한 투자액 3000만 유로(약494억원)의 약 47배, 2021년에 유치한 투자액 1억5000만 유로(약2471억원)의 약 9배에 해당하는 규모다.

러시아가 우크라이나를 러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 2월부터 최근까지 지원받은 투자액을 합산하면 총 24억 유로(약 4조원)에 달했다.

방산 스타트업에 주로 투자하는 폴란드의 벤처캐피탈 익스페디션스의 경우, 올해 말까지 1억5000만 유로(약 2471억원) 규모의 2차 펀드 조성을 마무리할 것으로 전망했다. 이번 펀드는 1차에 조성한 1500만 유로의 10배로 커진 규모다.

익스페디션스의 공동창립자인 미코와이 피를레이는 FT와의 인터뷰에서 지정학적 긴장이 고조된 상황에서 유럽은 "옆으로 물러서서 지켜볼 여유가 없다"면서 유럽에 더 많은 안보 책임을 요구하는 도널드 트럼프 미국 행정부의 기조 역시 유럽 방산 부문 투자를 촉진하고 있다고 설명했다.





그는 지난 2월 뮌헨안보회의에서 JD 밴스 미국 부통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국들에 국방비 지출 확대를 요구한 것을 언급하며 당시 회의가 "전쟁보다 더 큰 (투자) 촉발 계기가 됐다"고 덧붙였다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

