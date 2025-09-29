김정관 산업장관, 전력 유관기관 찾아 '마지막 인사'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"산업·에너지 동행은 성공의 역사"

김정관 산업통상자원부 장관이 29일 한국전력거래소와 한국전력공사 본사를 잇따라 방문해 여름철 전력수급 관리에 힘쓴 현장 직원을 격려했다. 이번 일정은 한전 업무의 기후에너지환경부 이관을 앞두고 장관으로서 사실상 마지막 현장 행보다.

올해 여름은 전국 평균기온이 25.7도로 역대 최고치를 기록하며 지난해에 이어 가장 더운 계절로 기록됐다. 8월 25일에는 총수요 기준 104.1GW, 시장수요 기준 96.0GW의 전력 사용량이 몰리며 역대 최고 수준의 수요가 발생했다. 폭염과 집중호우가 겹친 악조건 속에서도 전력거래소는 실시간 수급 점검과 비상대응에 나섰고, 한전은 피해 설비 복구에 총력을 기울였다.

김 장관은 "올여름 기록적인 폭염과 잦은 호우에도 안정적 전력 공급이 가능했던 것은 현장 직원들의 헌신 덕분"이라며 "여러분의 노고에 깊이 감사드린다"고 말했다.





이어 "치열한 글로벌 경쟁 속에서 산업의 경쟁력을 지키려면 에너지와의 긴밀한 협력이 필수적"이라며 "산업과 에너지가 함께 성장해온 역사는 우리 모두의 자산"이라고 강조했다. 김 장관은 또 "조직개편 이후에도 산업과 에너지가 함께 협력할 수 있는 방안을 계속 모색하겠다"고 덧붙였다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

