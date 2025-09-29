철원군, 제43회 태봉제서 '두루웰 천사운동모금' 홍보부스 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 철원군 희망복지지원단과 지역사회보장협의체는 지난 25일부터 27일까지 철원군 종합운동장에서 개최된 제43회 태봉제 행사에서 `두루웰 천사운동모금 캠페인` 홍보부스를 운영했다.

제43회 태봉제 두루웰 천사모금 캠페인 홍보부스 운영. 철원군 제공

이번 부스에서는 군민들에게 '두루웰 후원금(1004원)'을 소개하고, 현장에서 정기후원 및 일시후원을 신청을 받았다.

후원금은 강원도사회복지공동모금회를 통해 관리가 되며, 기부자에게는 연말 소득공제 혜택이 주어진다.

특히, 정기후원은 1구좌 1004원 단위로 최대 10구좌 1만40원까지 가능하고, 일시기부는 현장 모금함에 모금하여 철원군민들에게 도움을 드릴수 있다.

참여한 군민들에게는 소정의 기념품을 제공해 나눔참여의 의미를 더했다.

모금된 후원금은 철원군 내 취약계층을 대상으로 생계·의료비 등 긴급지원에 사용될 예정이다.

또한 부스에서는 군빈들에게 복지사각지대 발굴 신고 방법과 다양한 복지제도 안내를 함께 제공하여, 지역의 어려운 이웃을 발굴하고 지원할 수 있는 참여 문화를 확산시켰다.





철원군 관계자는 "이번 태봉제를 통해 군민들과 함께 나눔의 가치를 공유할 수 있었다"며,"앞으로도 지역사회와 협력하여 복지사각지대를 해소하고 촘촘한 복지안전망을 구축하겠다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

