철원군 여성단체협의회 '2025년 어르신 리마인드웨딩 전시회' 호응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 철원군 여성단체협의회(회장 최계숙)는 지난 25일부터 27일까지 제43회 태봉제 홍보부스에서 '2025년 어르신 리마인드웨딩 전시회'를 개최했다. 이번 전시는 올해 진행된 '리마인드웨딩 지원사업'의 성과를 모아, 사진과 글로 어르신들의 삶과 사랑을 기록한 자리이다.

2025년 어르신 리마인드웨딩 전시회. 철원군 제공

AD

많은 어르신들은 젊은 시절 전쟁과 가난, 생계 문제로 인해 결혼식을 제대로 올리지 못하고, 사진 한 장 남기지 못한 채 평생을 함께 걸어오셨다. 여성단체는 이러한 세월을 위로하고, 다시 한번 사랑의 순간을 선물하고자 '24년도부터 리마인드웨딩 지원사업을 시작했다.

전시회에서는 웨딩사진과 함께 각 가정의 이야기를 담은 에세이, 인터뷰 글 등을 영상과 함께 선보였다. 사진 속 미소와 글 속 진솔한 이야기는 세월을 이겨낸 사랑과 가족의 따뜻함을 생생하게 전하며, 관람객 모두가 공감할 수 있는 감동의 시간이 되었다.





AD

최계숙 여성단체협의회장은 "이번 전시를 통해 어르신들에게는 평생 간직할 선물을, 가족과 지역사회에는 사랑과 추억의 소중함을 되새기는 계기가 되었길 바란다"고 전했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>