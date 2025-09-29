인천 계양산업단지, 산업시설용지 2차 분양 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지식산업센터용지 등 5필지 공급

한국산업단지공단은 인천 계양구와 공동으로 추진하는 인천 계양산업단지가 29일 산업시설용지 2차 분양 공고를 내고 본격적인 분양 절차에 들어간다고 밝혔다.

계양산단은 인천 계양구 병방동 255-2번지 일원 24만3000㎡ 부지에 조성되는 산업단지로, 수도권 제1순환고속도로 계양IC와 인접해 교통 접근성이 뛰어나다. 현재 공정률은 62%이며, 2026년 12월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.

인천계양산업단지 조감도

이번 2차 분양 대상은 산업시설용지 5필지(1만9859㎡)로, 지식산업센터 2필지를 포함해 ▲전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업 ▲자동차 및 트레일러 제조업 ▲자동차 수리업 등 업종별 필지가 공급된다. 지난해 진행된 1차 분양에서는 평균 경쟁률 7.9대 1, 최고 12대 1을 기록하며 23필지 전량이 조기 완판된 바 있다.

계양산단은 '미래혁신 기업의 수요를 반영한 차세대 산업단지' 구현을 목표로 설계 단계부터 산업단지 인공지능 전환(AX)·무탄소(GX)·청년친화 문화요소(YX) 도입을 추진하고 있다. 현재 한국산업단지공단과 계양구청은 AI를 활용한 스마트안전 솔루션을 구축해 조성공사 현장도 계획적으로 관리하고 있으며, 산업단지에는 스마트 방범 CCTV, 버스 도착정보 안내시스템 등 디지털 기반 스마트 인프라가 구축될 예정이다.





또 '지붕 태양광 의무화'를 반영해 전체 전력 사용량의 20%를 자체 발전으로 충당, 저탄소 산업단지 모델을 실현한다. 이에 따라, 계양산단에 입주하는 기업은 지구단위계획에 의거 공장 지붕에 태양광 패널을 설치해야 하며, 신재생에너지 확대 및 이산화탄소 배출 저감에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.





