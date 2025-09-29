가을빛 코스모스 꽃길 따라 36만명이 구리서 추억을 남기다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백경현 시장 "기억에 남는 구리 대표 관광축제로 키워가겠다"

구리시, 36만명 방문 '2025 코스모스 축제' 성료

벌말 다리밟기·투어 기차·7080 체험 등 세대 공감형 콘텐츠로 큰 호응

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 26일부터 28일까지 3일간 구리한강시민공원 일원에서 열린 '2025 구리 코스모스 축제'가 약 36만 명의 관람객이 찾은 가운데 성황리에 막을 내렸다고 29일 밝혔다.

시민들이 지난 26일부터 28일까지 3일간 구리한강시민공원 일원에서 열린 '2025 구리 코스모스 축제'를 즐기고 있다. 구리시 제공

AD

올해 축제는 '코스모스 꽃길 따라, 가을로 구리로'라는 주제로 개최되었으며, 비교적 이른 시기 개최로 개화 상태에 대한 우려가 있었으나 첫째 날과 둘째 날 맑고 따뜻한 날씨 속에 만개한 코스모스가 장관을 이루며 시민과 관광객들에게 가을의 정취를 선사했다.

특히 구리시 벌말 지역의 전통 민속놀이인 '구리 벌말 다리밟기'가 원형 그대로 재현되어 큰 관심과 호응을 얻었으며, 단순한 체험을 넘어 지역의 역사와 문화를 알리는 의미 있는 시간이 됐다.

행사장 내를 순환한 코스모스 투어 기차는 2개 노선으로 운영돼 가족 단위 방문객들에게 큰 인기를 끌었다. 꽃밭 사이를 달리며 즐기는 이색적인 체험은 남녀노소 모두에게 특별한 추억을 선사했다.

또한 7080 추억의 교실, 옛 교복 착용 체험, 인생네컷 포토 존 등 다양한 체험 행사가 세대별 공감을 끌어내며 축제 현장을 더욱 풍성하게 만들었다.

잔디광장 특설무대에서는 지역 예술인과 실력파 가수들의 공연이 3일 내내 이어졌다. 전야제(26일)에는 서영은, 추혁진, 마이진이 감성 무대를 선보였고, 개막식(27일)에서는 박창근과 안성훈이 열기를 더했다. 폐막식(28일)에는 손승연, 김필, 진욱, 박혜신이 폭발적인 무대로 축제의 대미를 장식했다.

마지막 날 오전에 많은 비가 내렸으나, 오후 1시경 비가 그치자, 시는 행사장 내 잔디광장과 부스 구역을 신속히 정비해 주요 프로그램을 정상적으로 진행했다.

백경현 구리시장이 지난 26일 구리한강시민공원 일원에서 열린 '2025 구리 코스모스 축제'에서 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

시는 교통 편의를 위해 행사장 접근성을 개선하고자 마을버스 정류장을 임시 이전 설치하는 등 다양한 조치를 병행했다. 일부 셔틀버스 환승 불편이 지적되기도 했으나 관람객이 행사장 전역에 고르게 분산되는 효과를 거뒀으며, 내년에는 셔틀 노선 확대와 환승 안내 강화, 정류장 재정비 등을 통해 지적 사항을 개선할 예정이다.

백경현 구리시장은 "개최 시기와 날씨로 우려도 있었지만, 축제 기간 맑은 날씨와 코스모스 개화가 맞물리면서 많은 시민과 관광객들이 만족해 주셔서 기쁘다"며 "특히 벌말 다리밟기와 투어 기차, 풍성한 공연이 좋은 반응을 얻어 뜻깊었다"고 소감을 전했다.

이어 "아쉬운 점은 보완해 앞으로 더욱 발전된 축제, 기억에 남는 구리의 대표 관광 축제로 키워가겠다"고 덧붙였다.





AD

한편, 구리시는 이번 축제의 성과를 바탕으로 오는 10월 18일부터 장자호수공원 일원에서 열리는 '구리 빛 축제', 그리고 2026년 유채꽃 축제 등 계절별 대표 축제를 체계적으로 준비해 나갈 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>