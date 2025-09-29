광주시교육청, 2026년 5급 승진 예정자 17명 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시교육청은 2026년 1월 1일자 5급 승진 대상자 17명을 선발했다.

AD

29일 시교육청에 따르면 직렬별로는 교육행정직 14명, 사서직 2명, 전산직 1명이다. 이번 선발은 승진후보자명부 50%와 역량평가 50%(업무실적기술서 15%, 보고서 15%, 인터뷰 20%)를 합산해 지방공무원인사위원회 의결을 거쳐 확정됐다.

역량평가는 6급 재직 기간의 실적을 평가하는 업무실적기술서, 교육정책 기획 및 대안 제시 능력을 보는 보고서, 중간관리자의 자질과 품평을 종합하는 인터뷰로 진행됐다.

시교육청은 업무 공백을 최소화하고 준비 부담을 줄이기 위해 금요일과 주말에 특별 사전연수를 열어 보고서 작성, 1대 1 인터뷰 모의 실습 등을 지원했다.





AD

이번 승진 대상자들은 오는 11월 3일부터 28일까지 대구 교육부 중앙교육연수원에서 연수받은 뒤 내년 1월 1일자로 5급으로 승진 임용된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>