영산강청, 대기질 개선 '협약'…대·중소기업 상생 모델

영산강유역환경청은 광양만권 대기질 개선을 위해 정부·지자체·대기업·중소기업이 참여하는 '대·중소기업 지역 대기질 개선 상생협력 협약'을 체결했다고 29일 밝혔다. 협약에는 광양시, 포스코 광양제철소, 지역 중소기업 4곳, 대·중소기업·농어업협력재단, 전남녹색환경지원센터가 참여했다.

이번 시범사업은 대기업의 사회공헌 활동과 재정이 열악한 중소기업을 연결해 노후 대기 방지시설 교체를 지원하고, 대기질 개선과 기업 간 상생을 동시에 꾀하는 모델이다. 총 8억4,600만원이 투입되며 포스코 광양제철소 4억2,300만원, 국비와 광양시 각각 1억7,000만원, 중소기업 8,500만원을 분담한다.





중소기업은 재정 부담을 줄여 시설 개선에 나설 수 있고, 대기업은 환경관리 노하우 전수와 함께 감축 실적 인정 등 인센티브를 얻게 된다. 김영우 청장은 "대기업과 중소기업이 함께 환경개선을 이끄는 모범사례가 되길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

