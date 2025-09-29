정읍시, 추석 앞두고 관내 '로컬푸드 직매장' 특별점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6곳 대상 유통기한 관리 등 확인

전북 정읍시가 최근 추석을 앞두고 시민들이 안심하고 농산물을 구매할 수 있도록 관내 로컬푸드 직매장에 대한 특별점검을 실시했다.

정읍시 제공

29일 시에 따르면 이번 점검은 정읍농협 로컬푸드 직매장 본점·상동점·수성점과 정읍원협 로컬푸드 직매장 본점·학산로점, 정읍산림조합 로컬푸드 직매장 등 6곳을 대상으로 진행됐다.

점검 내용은 수입농산물과 가공품 판매 여부, 지역 농산물 우선 판매 실태, 유통기한 관리, 지역 농산물의 구획·구분 관리, 출하 농가 잔류농약 검사 및 안전성 검사 결과 게시 여부 등이었다.

시는 이번 점검을 통해 부적합 품목의 혼합 판매를 막고, 지역 농산물의 우선 판매와 철저한 품질 관리를 강화해 시민들이 믿고 이용할 수 있는 직매장 환경을 조성해 나간다는 방침이다.





고유화 농수산유통과장은 "추석을 맞아 시민들께서 안심하고 로컬푸드를 이용할 수 있도록 직매장 운영 전반을 세심하게 살펴보았다"며 "앞으로도 지역 농산물의 안정적 공급과 소비자 신뢰 확보를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

