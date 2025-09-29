장금용 창원특례시장 권한대행, 국가 행정전산망 장애 긴급 현장 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시는 29일 국가정보자원관리원 화재로 인한 행정전산망 장애와 관련해 시민 불편 최소화를 위한 긴급 현장 점검에 나섰다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 이날 오후 성산구 상남동 행정복지센터를 방문해 민원 처리 과정에서 발생할 수 있는 불편 상황을 직접 확인하고, 비상 대응 조치와 운영 현황을 점검했다.

일부 공공 온라인 행정서비스가 단계적으로 복구됨에 따라, 이날 낮 12시 기준 정부24를 비롯한 62개 서비스를 다시 이용할 수 있게 되었으며 시는 복구 현황을 실시간으로 현장 안내에 반영하고 있다.

아울러 시는 지난 주말 긴급대책회의를 열어 부서별 처리 불가 서비스에 대한 대응 방안을 마련하고, 시 홈페이지 등을 통해 이용 가능 서비스 목록을 선제적으로 안내하는 등 혼란 최소화에 총력을 기울이고 있다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "예기치 못한 국가 단위 전산 장애 상황에서도 시민 불편을 최소화하는 것이 최우선 과제"라며 "위기 속에서도 흔들림 없는 공공서비스 제공으로 행정 신뢰를 지키겠다"고 말했다.

이어 "행정복지센터와 전 부서가 긴밀히 협력해 민원 접수·처리에 공백이 없도록 세심히 살피고, 수기 접수창구 안내를 강화하겠다"고 덧붙였다.





시는 국가 시스템이 완전 정상화될 때까지 민원 대기시간 완화를 위한 점심시간 민원 창구 운영 등 조치를 병행하고, 중앙부처 및 유관기관과 긴밀히 상황을 공유하여 시민 편의 보장에 전 행정력을 집중할 방침이다.





