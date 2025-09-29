주광덕 시장 "남양주시 대표적인 시민 축제 자리매김 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, '제1회 산새소리 축제' 성료

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 27일과 28일 이틀간 진접읍 광릉숲 인근에서 '산새소리 축제'를 개최해 시민과 방문객 700여 명이 참여한 가운데 성황리에 마무리했다고 29일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 산새소리축제를 방문해 체험을 즐기는 아이들을 살피고 있다. 남양주시 제공

AD

이번 축제는 상인단체 자생력 강화를 위해 시가 올해 처음 추진한 '상권 활성화 패키지 지원사업'의 일환으로 마련됐다. 광릉수목원길상인회가 주관해 '산새길목'이라는 상징 브랜드를 개발하고, 이를 축제와 향후 상인회 활동 전반에 적용해 나간다는 계획이다.

축제 기간 동안 '자연과 사람, 문화와 예술'을 주제로 시민 누구나 참여해 시를 낭송하는 이벤트도 열렸다. 상인회가 준비한 여러 시 중에서 하나를 뽑아 무대에서 자유롭게 낭송하는 방식이다. 이를 통해 많은 시민이 함께 힐링하는 시간을 가졌다.

또한 △시화 그리기 △낙엽으로 자연 엽서 만들기 △K-POP 캐릭터를 활용한 공예 체험 △어린이 체험 이벤트 △먹거리 부스 등이 꾸며졌으며, 시민 누구나 자유롭게 참여해 힐링의 시간을 나눴다. 한편, 산새길목 브랜드 홍보를 위한 다양한 이벤트도 함께 펼쳐져 가족 단위 방문객의 큰 호응을 얻었다.





AD

축제 현장을 찾은 주광덕 시장은 "지역 상권과 주민이 자연과 함께 소통하고 어우러지는 이 자리에 함께하게 돼 매우 기쁘다"며 "올해 처음 개최한 산새소리 축제가 시민이 만족할 수 있는 남양주의 대표적인 축제로 자리매김하기를 바란다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>