호주 '국제우주대회'에 대전 지역 7개 기업 참여

시드니서 글로벌 우주산업과 교류...한국관 첫 운영

사진=대전시 제공

국제우주비행연맹(IAF)이 주최하는 세계 최대 규모의 우주 분야 행사인 국제우주대회(IAC)에 대전 지역에서 7개 기업이 참여한다.

대전시가 미래 전략산업으로 집중 육성 중인 우주산업의 외연 확장과 대전 우주기업의 글로벌 시장 진출로 확보를 위한 교두보 마련을 위해 29일부터 10월 3일까지 호주 시드니 국제컨벤션센터에서 열리는 제76회 국제우주대회(IAC 2025)에 참가해 한국관을 운영한다.

이번 대회는 올해 120개국에서 1만여 명이 모이고 600여 개 전시 부스가 설치된다.

이번 한국관은 대전시와 우주항공청, 한국항공우주연구원, 경남도가 공동으로 마련했으며, 국내 대표 우주기업 12개 사가 함께한다.

특히 이 중 7개 기업이 대전 지역 기업으로 ▲아이옵스(인공지능 위성 임무 운영) ▲페리지에어로스페이스(소형 우주발사체) ▲인스텍(금속 3D 프린팅) ▲한컴인스페이스(데이터 융합 솔루션) ▲스페이스린텍(우주의약 플랫폼) ▲에스아이아이에스(고해상도 지구관측 위성영상) ▲무인탐사연구소(달 탐사 로버) 등이 글로벌 시장을 향한 기술과 성과를 선보인다.

사진=대전시 제공

이 밖에도 인터그래비티테크놀로지스, 카이스트 우주연구원, 쎄트렉아이, 컨텍 등 국내 유수 기관과 기업이 개별 부스로 참여한다. 한국관에서는 10월 1일 '한국의 날' 특별행사가 열려 우리나라의 우주산업 성과와 비전을 조명하고, 해외 연구기관·기업과의 교류를 강화할 예정이다.

대전시는 손철웅 미래전략산업실장을 단장으로 기업 사절단을 이끌고 현지에서 글로벌 네트워킹과 비즈니스 미팅을 지원한다.





손철웅 미래전략산업실장은 "이번 국제우주대회는 대전 우주 기업들이 세계 시장으로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "시에서도 행정적·실질적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

