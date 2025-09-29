강원도, 정부 전산시스템 장애 대응 총력…"도민 불편 최소화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가정보자원관리원 대전센터 화재로

중앙부처 주요 정보시스템 중단

도 115개 전산시스템 중 36개 차질

도청 홈페이지에 복구상황 실시간 업데이트

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 26일 발생한 국가정보자원관리원 대전센터 화재로 중앙부처 주요 정보시스템이 중단됨에 따라 도민 불편을 최소화하기 위해 긴급 대응체계를 가동하고 있다고 29일 밝혔다.

이번 화재로 도에서 운영 중인 115개 전산시스템 가운데 36개가 중단되거나 일부 기능이 제약을 받고 있으며, 79개는 정상 운영 중이다. 이 중 28개는 수기 처리 등 대체 절차로 운영 중이고, 8개는 중앙정부 복구가 완료돼야 정상 가동이 가능하다.

또한, 무인민원발급기, 국민신문고, 본인인증 서비스, 전자바우처(사회서비스), 복지로(복지급여), 국가법령정보시스템 등 중앙부처 주요 시스템이 멈추면서 제증명 발급과 복지 서비스 신청 등 대민 행정 전반에 차질이 발생하고 있다.

도는 이에 대응해 직접 방문 접수, 수기 처리, 처리기한 연장, 대체 절차 등을 시행하고 있으며, 주민등록 등·초본 발급 등 제증명은 시군 및 읍면동 행정복지센터에서 수기 발급이 가능하다. 이 경우 정부의 지침에 따라 발급 수수료가 감면된다.

한편, 도는 화재 발생을 인지한 9월 26일 오후 8시 40분 즉시 긴급회의를 열어 정보시스템과 통신 시설을 전면 점검했으며, 9월 27일 오후 5시에는 재난안전대책본부를 가동해 부서별 중앙시스템 연계 현황을 파악하고 대응 방안을 마련했다.

김진태 도지사는 "정부도 긴급히 복구를 서두르고 있으며, 도는 실시간으로 도청 홈페이지를 통해 관련 정보를 업데이트하고 있다"고 전했다.





이어 "도의 전산실과 장비는 배터리로부터 완전히 분리돼 배터리 화재 시에도 피해 예방이 가능하며, 전산 자료도 실시간 백업 체계를 통해 안전하게 괸리되고 있다"며, "도는 도민 불편을 최소화하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

