박형덕 시장 "미군 장병, 한국 근무 시간이 좋은 기억으로 남도록 최선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시, '제18회 한미우호축제' 성황리에 개최

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 27일 보산동 관광특구 한미우호광장에서 열린 2025 한미우호축제를 시민 2000여 명이 참여한 가운데 성황리에 마쳤다고 29일 밝혔다.

동두천시가 지난 27일 보산동 관광특구 한미우호광장에서 열린 2025 한미우호축제를 열고 있다. 동두천시 제공

AD

올해로 18회를 맞은 한미우호축제는 동두천시와 관광특구 상가연합회가 공동 주최했으며, 지역 주민과 주한미군 간의 상호 교류와 우호 증진, 관광특구 활성화를 목표로 마련됐다.

행사는 오후 1시부터 보산동 관광특구 내 13개 공방이 참여한 체험 프로그램과 동두천시 홍보부스, 보산동 새마을남녀지도자협의회의 국수 바자회로 시작됐다. 이어 관광특구 상가연합회가 자체 기획한 지역 브랜드 맥주를 선보였으며, 지역 공연팀 무대와 보훈무용협회 동두천지부의 한국무용, 태권도 시범단 공연, 그리고 초청 가수 신해솔·기리보이·태진아의 무대까지 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 다채로운 공연이 이어졌다.

박형덕 시장은 "한반도 평화 수호의 길을 동두천시민과 주한미군이 함께 걷고 있다"며 "대한민국의 안보를 위한 동두천시민의 특별한 희생이 정당하게 보상받도록 힘을 모으는 한편, 미군 장병들이 한국에서 근무하는 시간이 보람되고 좋은 기억으로 남도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

행사를 공동 주최한 관광특구 상가연합회 김봉진 회장도 "한미 간 우호가 더욱 두터워지고 소통과 화합으로 하나 되는 동두천이 되길 바라며, 이번 축제가 관광특구가 지역 대표 관광 랜드마크로 자리매김하는 계기가 되길 바란다"라고 전했다.

미측을 대표해 참석한 데이비드 오 리어리 여단장은 "앞으로도 장병들이 지역사회 활동에 적극 참여해 동두천시와의 우호를 더욱 깊이 다지길 바란다"고 축하의 뜻을 전했다.





AD

이번 2025 한미우호축제는 양국의 우정을 기념하고 더욱 굳건히 다지는 계기가 되었으며, 동두천시는 앞으로도 한미 문화 교류를 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 추진할 예정이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>