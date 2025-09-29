성남시, 국가 전산망 장애 대응 위해 재난안전대책본부 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 시민 불편 최소화 총력

화장장 예약·전화·방문 수기 접수 운영

경기 성남시(시장 신상진)는 지난 26일 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부24, 국민신문고, 무인민원발급기 등 주요 행정정보시스템이 중단됨에 따라, 시민 불편을 최소화하기 위해 29일 오전 '성남시 재난안전대책본부'를 가동하고 총력 대응에 나섰다.

성남시가 29일 오전 '성남시 재난안전대책본부'를 가동하고 있다. 성남시 제공

이번 화재로 국가정보자원관리원 내 647개 시스템이 중단되면서 정부는 위기경보 '심각' 단계를 발령했다.

성남시는 즉각 시장을 본부장으로 하는 대책본부를 구성해 ▲상황총괄반 ▲현장대응반(시스템장애대응) ▲행정지원반 ▲공보반 등 4개 실무반을 편성, 행정공백 방지와 시민 안내를 총괄하고 있다.

현재 주요 민원 서비스가 가능한 정부24는 복구되어 운영 중이지만, 시는 행정정보시스템 전반의 정상화를 위해 부서별·업무별 점검체계를 가동하고 있다. 주민등록, 세무, 복지, 장례 등 대민서비스 관련 시스템을 상시 점검하고, 일시적 장애나 지연이 발생할 경우 즉각 수기 처리 및 대체 방안을 시행해 피해를 최소화하고 있다.

또한 'e하늘장사정보시스템' 중단에 따라 화장예약은 전화 및 방문 수기 접수 체계로 전환하여 시민 불편 해소에 나섰다.

신상진 성남시장은 "시민 생활과 직결된 민원 서비스에 차질이 없도록 전 행정력을 집중하고 있다"며 "시민 불편이 최소화될 수 있도록 선제적 조치를 이어가겠다"고 밝혔다.

성남시는 시스템 복구 완료 시까지 재난안전대책본부를 운영하며, 정부 및 유관기관과 긴밀히 협력해 복구상황을 모니터링하고 시민 안내를 강화할 계획이다.





한편 시는 홈페이지를 통해 실시간 장애 현황과 대체 방법을 공지 중이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

