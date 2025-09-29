에스엠지 연세병원, 정형외과 분야 진료 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정형외과 전문의 이범석 과장 초빙



에스엠지 연세병원은 정형외과 분야 진료 역량 강화를 위해 정형외과 전문의 이범석 진료과장을 새롭게 초빙했다.

정형외과 이범석 과장.

이범석 과장은 어깨 및 무릎 관절경 수술, 인대재건술, 당뇨발, 골절 및 외상 치료를 전문으로 하고 있으며, 풍부한 임상 경험과 연구 활동을 바탕으로 환자 맞춤형 치료를 제공할 예정이다.

고신대학교 의과대학을 졸업한 이 과장은 광명성애병원 인턴 및 전공의를 수료했으며, 분당서울대학교병원 관절센터 임상강사와 중앙대학교 의학대학원 과정을 거쳐 다양한 임상과 학문적 역량을 쌓았다.

이후 광명성애병원 정형외과 과장 및 전공의 지도 전문의, 분당서울대학교병원 임상 자문의, 동해한마음병원 정형외과 과장, 솔튼병원 정형외과 과장을 역임하며 전문성을 넓혀왔다.

또한 체외충격파, 통증 유발점 주사 등 비수술적 치료 영역까지 폭넓게 다루며, 환자의 상태에 맞는 다각적인 치료 방안을 제시할 수 있는 전문성을 갖추고 있다.

학술 활동에도 활발히 참여해 대한정형외과학회, 대한슬관절학회, 대한고관절학회, 대한당뇨발학회, 대한창상학회 등 여러 학회의 정회원으로 활동하고 있으며, 국내 유수의 대학과 학회를 통해 어깨, 무릎, 팔꿈치, 수부 및 척추 분야 워크샵을 다수 이수하며 최신 치료기법을 꾸준히 습득해왔다.





박상제 병원장은 "이범석 과장은 풍부한 수술 경험과 최신 치료법 적용 능력을 두루 갖춘 정형외과 전문의"라며 "이번 초빙으로 지역 환자들에게 보다 전문적이고 신뢰할 수 있는 정형외과 진료를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.





