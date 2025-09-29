백경현 시장 "청년 목소리 반영 체감할 수 있는 변화 이끌겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, 청년과 함께 그리는 미래

청년정책조정위원회 공식 출범

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 26일 시청 상황실에서 '제3기 구리시 청년정책조정위원회 위촉식 및 2025년 정기회의'를 개최했다고 29일 밝혔다.

백경현 구리시장(가운데)이 지난 26일 시청 상황실에서 '제3기 구리시 청년정책조정위원회 위촉식 및 2025년 정기회의'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시 제공

이번에 새롭게 출범한 제3기 청년정책조정위원회는 공개 모집을 통해 선발된 청년위원 12명을 비롯해 전문가 3명, 시의원 1명, 당연직 공무원 4명 등 총 20명으로 구성됐다.

위원회는 앞으로 2년간 ▲구리시 청년정책 기본계획 및 시행계획 심의 ▲청년정책 추진 실적 점검 및 평가 ▲청년정책 사업의 조정·협력 등 핵심 임무를 수행하게 된다.

위촉식에 이어 열린 정기회의에서는 위원장과 부위원장을 선출하고, 청년정책 3개 분야 54개 사업의 추진 현황을 점검했다.

특히 회의에서는 청년정책의 발전 방향과 더불어 AI 교육을 통한 청년 정보격차 해소 방안, 시에서 추진 중인 다양한 사업 홍보 전략 등에 대해 심도 있는 논의가 이뤄졌다.





백경현 구리시장은 위촉장을 수여하며 "구리시는 청년정책의 중요성을 깊이 인식하고, 청년 참여·일자리·주거·복지·문화 등 청년의 삶 전반을 아우르는 다양한 정책을 추진하고 있다"라며 "앞으로 청년들의 생생한 목소리를 정책에 반영해 체감할 수 있는 변화를 만들어갈 수 있도록 위원님들의 적극적인 조언과 협력을 부탁드린다"라고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

