백경현 시장 "가족과 함께하는 식습관 개선…구리시가 지원"

임산부·영유아 가정 대상

'가족 영양요리 교실' 운영

건강한 식생활 실천 도와

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 5일부터 26일까지 매주 금요일, 구리시 여성행복센터 요리 실습실에서 영양 플러스 사업의 일환으로 '가족 영양요리 교실'을 운영했다고 29일 밝혔다.

구리시가 지난 5일부터 26일까지 매주 금요일, 구리시 여성행복센터 요리 실습실에서 영양 플러스 사업의 일환으로 '가족 영양요리 교실'을 운영했다. 구리시 제공

이번 요리 교실은 영양 플러스 사업에서 제공되는 달걀, 채소 등 보충 식품을 활용해 임산부, 출산부, 영·유아 가정을 대상으로 쉽고 간단한 요리법을 소개하고, 건강한 식습관을 실천할 수 있도록 마련됐다.

참여자들은 직접 요리를 만들어보며 올바른 식습관을 배우는 것은 물론, 임신·출산·양육의 경험을 나누고 소통하며 함께하는 시간을 가졌다.

영양 플러스 사업은 영양 위험 요인이 있는 임신·출산·수유부와 영·유아를 대상으로 영양교육, 월 2회 보충 식품 제공, 가정방문 등을 통해 건강한 식생활과 생활 습관을 지원하는 사업이다.





백경현 구리시장은 "이번 요리 교실을 통해 임산부와 영유아 가정이 즐겁게 참여하며 건강한 식습관을 자연스럽게 배워가길 바란다"라며 "앞으로도 구리시는 시민의 삶과 밀접한 보건 서비스를 확대해 나가겠다"라고 전했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

