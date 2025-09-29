철도공단, 울진 후정 '철도 유휴부지' 개발사업 민간제안 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가철도공단은 경북 울진군 후정 해수욕장 인근 철도 유휴부지를 개발해 지역관광 활성화에 기여하기 위해 민간제안 공모를 시행한다고 29일 밝혔다.

개발 대상지는 경북 울진군 죽변면 후정리 일원에 2만6479㎡ 부지다. 인근에는 국립해양과학관, 죽변 해안스카이레일 등 이색적인 체험·관광명소가 자리해 지역관광을 연계한 개발이 유리하다는 평가다.

철도공단은 개발 대상지의 지역적 특색을 반영해 관광객이 주변 관광지를 오가며 머무를 수 있는 휴양시설을 조성하기 위해 민간 대상의 사업계획을 공모할 계획이다.

공모 기간은 이날(29일)부터 오는 12월 8일까지다. 공모에 관한 기타 자세한 내용은 철도공단 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





이성해 철도공단 이사장은 "천혜의 자연경관을 품은 철도 유휴부지가 민간 제안을 통해 울진군의 관광 활력소로 거듭나길 기대한다"며 "철도 유휴부지가 매력적인 휴양 공간으로 재탄생할 수 있도록 공모에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

