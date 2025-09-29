CGV '용산 SCREEN X관' 업그레이드…운영 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

좌·우 스크린에 초고해상도 프로젝터 적용

CGV는 세계 최초 4면 SCREEN X관인 '용산 SCREEN X관'을 업그레이드해 다음 달 2일 선보인다고 29일 밝혔다.

지난 1월 첫선을 보인 용산 SCREEN X관은 기존 좌·우·정면 스크린에 천장까지 확장한 세계 최초 4면 상영관이다. 돌비 애트모스를 도입하고, 전 좌석을 리클라이너로 구성해 영화 관람 몰입도를 끌어올렸다.

이번 업그레이드의 핵심은 영상 품질 향상이다. 좌·우 스크린에 초고해상도 3Chip-DLP(4K Laser) 프로젝터를 적용하고, 천장 스크린을 동일 재질로 교체했다. 더 선명해진 화질, 풍부한 색감, 향상된 명암비를 기대할 수 있다. 연내 영등포·왕십리·홍대 지점의 SCREEN X관도 순차 업그레이드할 예정이다.





고재수 CGV 시네마사업본부장은 "하반기 개봉 예정인 '아바타: 불과 재', '위키드: 포 굿' 등 기대작을 최적의 환경에서 만끽하시길 바란다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

