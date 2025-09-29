양주시, 추석 연휴 생활폐기물 관리대책 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 다가오는 추석 연휴 동안 '2025년 추석 연휴 생활폐기물 관리 대책'을 추진한다.

'2025년 추석 연휴 생활폐기물 관리 대책' 안내문. 양주시 제공

추석 연휴 기간인 10월 3일부터 9일까지 양주 시민과 귀성객이 쾌적하고 깨끗한 명절을 보낼 수 있도록 종량제봉투, 음식물류 폐기물, 재활용품 등 모든 생활폐기물을 오는 10월 4일, 7일 이틀간 수거하여 연휴 기간 다량 발생하는 생활폐기물로 인해 시민들이 불편을 겪지 않도록 할 계획이다.

또한, 연휴 기간 중 생활폐기물 처리와 다양한 환경 관련 민원에 신속하게 대응하기 위해 '상황근무반', '클린기동반', '기동청소반'을 편성하여 운영할 계획이다.





시 관계자는 "양주 시민과 귀성객 모두가 깨끗하고 쾌적한 추석 명절을 보낼 수 있도록 연휴 기간 발생하는 생활폐기물 줄이기에 동참해 주기 바란다"며, "생활폐기물은 정해진 수거 일정에 맞춰 배출하고, 배출 시간(수거일 전날 오후 8시부터 당일 오전 6시까지) 을 준수해달라"고 당부했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

