넛지헬스케어 키토선생, '리얼마이즈 저당 딸기잼' 출시

넛지헬스케어가 운영하는 키토제닉 전문 브랜드 키토선생은 신제품 '리얼마이즈 저당 딸기잼'을 출시했다고 29일 밝혔다.

'리얼마이즈'는 '당을 최소화(Minimize)하고 건강을 실현(Realize)한다'는 의미를 담은 키토선생의 저당 식품 브랜드로, 설탕 걱정 없이 즐길 수 있는 다양한 제품군을 선보이고 있다.

이번 신제품은 설탕 대신 0kcal 천연 감미료 알룰로스를 사용해 당류를 최소화하고, 국산 딸기를 52% 함유해 상큼한 맛을 살린 것이 특징이다. 색소·향료·보존료를 넣지 않아 온 가족이 안심하고 즐길 수 있다.

단맛은 알룰로스·에리스리톨·나한과 추출물로 구현하고, 펙틴과 비타민C를 더해 잼 특유의 질감과 신선한 풍미를 완성했다. 실제 당류는 100g당 1g 수준으로 낮아 저당이면서도 풍부한 맛을 제공한다.

출시를 기념해 키토선생 스마트스토어에서 10월12일까지 2주간 특별 할인 행사가 열린다. 전 상품 무료배송 및 내일 도착 보장 서비스가 적용된다. 이와 함께 할인까지 진행된다. 판매는 키토선생 스마트스토어에서 시작해 쿠팡, 캐시딜 등으로 확대될 예정이다.





박정신 넛지헬스케어 대표는 "리얼마이즈 저당 딸기잼은 건강과 맛을 모두 원하는 소비자들의 니즈를 반영해 개발됐다"며 "앞으로도 맛과 건강을 동시에 만족시킬 수 있는 저당·저탄수화물 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

