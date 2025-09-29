익산시, 추석 맞아 온누리상품권 '환급 행사'

내달 1~5일…"전통시장 이용 활성화"
전북 익산시가 추석 맞아 내달 1~5일 '온누리상품권 환급행사'를 추진한다.
29일 시에 따르면 농림축산식품부·해양수산부가 지원하는 이번 행사는 추석 장바구니 물가 부담을 덜고 전통시장 이용을 활성화하기 위해 마련됐다.
행사 기간 전통시장에서 국산 농축산물과 수산물을 구입하면 구매금액의 30%, 최대 2만원까지 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.
농축산물은 북부시장·익산장·서동시장, 수산물은 북부시장·익산장·남부시장·구시장 내 지정 점포에서만 적용된다. 구매 금액별 환급액은 ▲3만4,000원~6만7,000원 미만 시 1만원 ▲6만7,000원 이상 시 2만원이다.
환급 방법은 당일분 영수증을 시장에 마련된 환급 부스에 오전 9시~오후 5시 제시하면 된다. 현장에서 본인 확인 후 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 시장별 환급 부스는 ▲북부시장·익산장 '서울떡집' ▲남부시장·구시장 '남부시장 광장' ▲서동시장 '어나더탑 커피숍' 인근에 설치된다.
시는 이번 행사가 상인과 시민 모두에게 실질적인 도움이 되고, 지역 경제 회복의 촉매제가 될 것으로 기대하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
시 관계자는 "시민들이 합리적인 가격에 국산 농축수산물을 구매할 수 있도록 다양한 환급 제도를 마련했다"며 "앞으로도 전통시장을 중심으로 한 건강한 소비문화가 확산할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>