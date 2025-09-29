동대문구, 동북권 첫 ‘자율주행버스’ 내달 14일 정식 운행

15㎞ 23개 정류소 연결
서울 동대문구(구청장 이필형)는 동북권 최초로 지역동행 자율주행버스 운행을 시작한다고 29일 밝혔다. 10월 13일 구청 앞 광장에서 개통식을 개최한 후 14일 오전 9시부터 본격 운행에 들어간다. 이번 사업은 서울시와 동대문구가 협력해 추진하는 미래형 모빌리티 혁신 프로젝트다. 구가 스마트시티로 도약하는 교통 혁신의 출발점으로 기대받고 있다.
운행 노선 ‘동대문A01’은 구 중심부인 청량리역을 오가며 장안동, 전농동, 답십리동, 용두동 남부와 청량리동, 회기동 북부를 연결한다. 철도노선으로 분리된 남북 지역을 잇는다.
노선은 장한평역에서 전농사거리, 청량리역, 세종대왕기념관, 경희의료원까지 이어지는 왕복 15㎞ 구간에 총 23개 정류소를 운행한다. 이는 동작구 3.2㎞, 서대문구(10월 예정) 6㎞ 노선보다 길고 정류소 수가 많아 서울시 자율주행버스 중 최장 규모다.
운행은 월요일부터 금요일까지 하루 6회, 오전 9시부터 오후 6시 15분까지 이뤄지며, 배차 간격은 75분이다. 12시 45분은 점심시간으로 운행하지 않는다. 승객은 탑승 및 하차 시 교통카드 태그가 필요하며, 입석은 금지된다. 버스 도착 안내단말기(BIT) 및 차량 외부 LED 좌석 표시기를 통해 실시간 잔여 좌석을 확인할 수 있다.
차량은 현대차 카운티 일렉트릭 모델을 개조한 전기 자율주행버스 2대로, 레벨 3 자율주행 시스템을 갖췄다. 시험운전자가 탑승해 필요시 수동 운전으로 전환하며, 어린이 보호구역 등 규제 구간에서는 반드시 수동 운전을 실시한다. 서비스매니저도 동승해 승객 안내와 안전 관리를 맡는다.
자율주행버스는 라이다 4대, 카메라 8대, 전방 레이더 1대 등을 활용해 주변 객체 및 보행자를 감지하며 안정성을 확보했다. 구는 8월 말부터 시험 운전을 실시해 데이터를 수집하고, 서비스 품질을 높이는 작업을 진행해 왔다.
이필형 동대문구청장은 “자율주행버스는 미래 교통 인프라 구축의 중요한 전환점이 될 것”이라며 “동북권 첫 지역동행 자율주행버스인 만큼 구민 여러분의 많은 관심과 적극적인 이용을 부탁드린다”고 전했다.
지금 뜨는 뉴스
동대문구는 지난해 8월 서울시 ‘교통약자 동행 자율주행버스’ 시범사업 공모 선정, 올해 7월 국토부 ‘자율주행자동차 시범운행지구’ 지정 등 추진 기반을 갖췄다. 앞으로 스마트 모빌리티 체계 확대를 통해 쾌적하고 안전한 도시 교통 환경을 조성할 계획이다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>