동대문구, 동북권 첫 ‘자율주행버스’ 내달 14일 정식 운행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15㎞ 23개 정류소 연결

서울 동대문구(구청장 이필형)는 동북권 최초로 지역동행 자율주행버스 운행을 시작한다고 29일 밝혔다. 10월 13일 구청 앞 광장에서 개통식을 개최한 후 14일 오전 9시부터 본격 운행에 들어간다. 이번 사업은 서울시와 동대문구가 협력해 추진하는 미래형 모빌리티 혁신 프로젝트다. 구가 스마트시티로 도약하는 교통 혁신의 출발점으로 기대받고 있다.

동대문구 지역동행 자율주행버스. 동대문구 제공.

AD

운행 노선 ‘동대문A01’은 구 중심부인 청량리역을 오가며 장안동, 전농동, 답십리동, 용두동 남부와 청량리동, 회기동 북부를 연결한다. 철도노선으로 분리된 남북 지역을 잇는다.

노선은 장한평역에서 전농사거리, 청량리역, 세종대왕기념관, 경희의료원까지 이어지는 왕복 15㎞ 구간에 총 23개 정류소를 운행한다. 이는 동작구 3.2㎞, 서대문구(10월 예정) 6㎞ 노선보다 길고 정류소 수가 많아 서울시 자율주행버스 중 최장 규모다.

운행은 월요일부터 금요일까지 하루 6회, 오전 9시부터 오후 6시 15분까지 이뤄지며, 배차 간격은 75분이다. 12시 45분은 점심시간으로 운행하지 않는다. 승객은 탑승 및 하차 시 교통카드 태그가 필요하며, 입석은 금지된다. 버스 도착 안내단말기(BIT) 및 차량 외부 LED 좌석 표시기를 통해 실시간 잔여 좌석을 확인할 수 있다.

차량은 현대차 카운티 일렉트릭 모델을 개조한 전기 자율주행버스 2대로, 레벨 3 자율주행 시스템을 갖췄다. 시험운전자가 탑승해 필요시 수동 운전으로 전환하며, 어린이 보호구역 등 규제 구간에서는 반드시 수동 운전을 실시한다. 서비스매니저도 동승해 승객 안내와 안전 관리를 맡는다.

자율주행버스는 라이다 4대, 카메라 8대, 전방 레이더 1대 등을 활용해 주변 객체 및 보행자를 감지하며 안정성을 확보했다. 구는 8월 말부터 시험 운전을 실시해 데이터를 수집하고, 서비스 품질을 높이는 작업을 진행해 왔다.

이필형 동대문구청장은 “자율주행버스는 미래 교통 인프라 구축의 중요한 전환점이 될 것”이라며 “동북권 첫 지역동행 자율주행버스인 만큼 구민 여러분의 많은 관심과 적극적인 이용을 부탁드린다”고 전했다.





AD

동대문구는 지난해 8월 서울시 ‘교통약자 동행 자율주행버스’ 시범사업 공모 선정, 올해 7월 국토부 ‘자율주행자동차 시범운행지구’ 지정 등 추진 기반을 갖췄다. 앞으로 스마트 모빌리티 체계 확대를 통해 쾌적하고 안전한 도시 교통 환경을 조성할 계획이다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>