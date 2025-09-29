몽골서 40년 만에 'K벼 재배' 성공…"K벼 재배기반 수출발판 마련"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코피아, 몽골정부 요청으로 '몽골 적응 벼 재배기술 개발사업' 추진

2년여 간의 연구노력 끝에 벼 재배 성공

농촌진흥청의 해외농업기술개발사업(KOPIA) 몽골센터가 몽골에서 40여년 만에 최초로 벼 재배에 성공하는 쾌거를 이뤄냈다고 29일 밝혔다.

해외농업기술개발사업은 개발도상국에 코피아센터를 설치하고 농업기술 전문가를 소장으로 파견해 국가별 맞춤형 농업기술을 개발·보급하는 사업이다.

코피아 몽골센터 관계자가 수확기를 맞은 '진부올벼'를 보여주고 있다.(사진제공= 농진청)

AD

잠발체렌 몽골 식량농업경공업부 차관은 "몽골은 쌀을 포함한 19개 품목의 국내 수요를 전량 자급한다는 목표로 '식량공급 및 안전보장 국가운동'을 추진하고 있다"며 "이번 KOPIA 몽골센터의 벼 재배 성공은 국가 차원에서 매우 중요한 의미를 갖는다"고 말했다.

몽골의 주식은 고기와 밀이지만 최근 고기에서 곡물 위주로 식단이 변화하면서 쌀 소비가 급격히 증가하고 있다. 지난해 몽골의 쌀 수입량은 4만9536t(수입액 약 460억원)으로, 100% 수입에 의존하고 있다. 특히 몽골은 쌀 생산을 위해 지난 1980년대부터 40여년간 해외기술 도입 및 자체 재배시험 등 여러 차례 벼 재배를 시도해왔으나 전문가 부재, 재배기술 부족 등으로 실패했다.

이에 몽골 정부는 쌀 자급 및 식량안보를 위해 사막에서의 벼 재배 성공 경험과 세계적인 K벼 재배기술을 가진 한국에 지난 2023년 벼 재배시험을 요청해 왔다.

코피아 몽골센터는 몽골 정부의 요청에 따라 우선 '몽골지역 환경분석(2023년)'과 '몽골 적합 벼품종 선발시험(2024년)'을 거쳐 올해 1월 홉드도 볼강군에 3500㎡ 규모의 벼 시험포장을 조성하고 '몽골 적응 벼 재배기술 개발사업'에 본격 착수했다.

농진청에 따르면 몽골은 한국과 비교해 벼 재배환경과 기반이 매우 열악한 실정으로 특히 기온이 낮아 벼가 생육할 수 있는 기간이 매우 짧고, 토양은 수소이온농도(pH)가 높은 알칼리성으로, 벼가 자라기에 적합하지 않은 토양이다. 이에 KOPIA 몽골센터는 늦게 심고 빨리 수확할 수 있는 품종으로 한국품종(진부올벼, 진부벼, 아세미) 3종과 중국품종 1종을 선발해 심었다. 또 추운 날씨를 고려해 비닐하우스에서 모판에 볍씨를 뿌려 모를 기르는 육묘기간을 40일로 늘리고 날씨가 따뜻해지는 6월에 모내기를 했다. 알칼리성의 토양은 산성용 질소(N), 인(P), 칼리(K) 비료를 투입해 벼가 자라기 적합한 약산성이나 중성으로 바꿔나갔다.

코피아 몽골센터는 벼 재배시험이 성공적으로 끝남에 따라 앞으로 몽골 환경에 맞는 표준재배기술을 확립해 나갈 계획이다. 이를 위해 재배시험 연구 결과를 바탕으로 '몽골 적응 벼 재배기술서'를 발간·보급할 계획이다.

이번 벼 재배시험 성공은 앞으로 한국의 벼 재배 관련 기반산업을 수출할 수 있는 발판이 될 것으로 농진청을 기대하고 있다. 현재 몽골은 벼 재배 기반시설이 매우 취약한 실정이다. 이번 재배시험 과정에서도 대부분의 농자재를 한국에서 가져와 사용해야 했으며, 몽골에 제초제가 없어 잡초를 손으로 제거해야 할 정도였다.

이에 따라 몽골에서 벼 재배와 쌀 생산이 본격화되면 저수지, 관개수로, 정미 등의 기반시설을 비롯해 농기계, 농자재(작물보호제, 비료, 종자 등) 등의 수출길이 열릴 것으로 기대하고 있다.





AD

김황용 농진청 기술협력국장은 "앞으로 몽골에서도 본격적으로 벼를 재배하고 쌀을 생산할 수 있도록 코피아 몽골센터를 통해 적극적으로 지원하겠다"며 "이를 통해 우리 기술로 몽골 농업 발전에 기여하는 한편, 각종 국산 농업 투입재의 수출을 촉진하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>