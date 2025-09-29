부산항 단골 크루즈선에 오른 부산항만공사 사장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프린세스 크루즈와 협력강화



부산항 최다 기항 선장 환담

부산항만공사 사장이 부산항에 온 단골 크루즈선에 오른 까닭은?

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난 26일 부산항 국제여객터미널에 기항한 프린세스 크루즈선사 소속 다이아몬드 프린세스호를 방문해 선장을 면담했다고 29일 소개했다. 이 배의 선장은 부산항에 가장 많이 기항한 크루즈선을 운항했다.

부산항만공사 송상근 사장(왼쪽에서 6번째)이 다이아몬드 프린세스호에 올라 선원들과 기념사진을 촬영하고 있다.

다이아몬드 프린세스호는 BPA가 출범한 2004년부터 2024년까지 총 147회 부산항을 찾은 부산항 최다 기항 크루즈선으로 올해 18항차, 내년 20항차 이상 기항이 예정돼 있다. 2027년부터는 자매선인 사파이어 프린세스호가 추가 배치돼 연간 40항차 이상 정기 기항이 예상된다.

프린세스 크루즈는 부산항에 가장 많이 기항하는 선사이자 부산항 크루즈 산업의 최대고객으로 자리매김했다.





BPA 송상근 사장은 "부산항을 오랫동안 꾸준히 찾아준 프린세스 크루즈에 깊이 감사드린다"며 "크루즈선의 부산 기항을 넘어 모항까지 원활히 이뤄질 수 있도록 적극 지원하고 부산항이 동북아 최고의 크루즈 허브로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

