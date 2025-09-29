‘아산모종 서한이다음 노블리스' 견본주택 오픈 3일간 1만3000명 방문해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 견본주택 오픈 첫날부터 방문한 고객들 호평 이어져…㈜서한 아산시 첫 공급물량 영향

- 29일 특별공급 시작으로 9/30 1순위, 10/1 2순위 청약 진행

(주)서한이 충남 아산시 모종샛들지구 선보이는 아산모종 서한이다음 노블리스 견본주택에 오픈 첫날부터 많은 분들의 방문이 이어지며 오픈 3일간 1만 3000명이 다녀간 것으로 알려졌다. 견본주택을 방문한 고객들의 경우 내부 유니트와 단지 모형 등을 관람하고는 호평이 이어지기도 했다.

관람객들의 호평이 쏟아진 이유로는 ㈜서한이 충남 아산시에 처음으로 공급하는 상품이라는 점이다. 통상 건설사들은 지역에서 처음 분양하는 단지가 곧바로 브랜드 이미지를 결정짓는 기준이 되기 때문에 평면 설계부터 커뮤니티 등에 많은 신경을 쓰기 때문이다.

아산모종 서한이다음 노블리스 견본주택 내부사진

실제로 아산모종 서한이다음 노블리스 견본주택을 방문한 김 모씨(39세)는 "실수요자들이 선호하는 4베이 판상형 구조에 방을 4개로 구성한 곳과 방대신 팬트리로 설계해 수납공간을 확보한 곳을 별도로 배치해 수요자에게 다양한 선택권을 준 것 같아 마음에 든다"라며 "각각의 장점이 있어 결정을 못하겠는데 주말에 가족들과 같이 방문해 어떤 곳이 더 괜찮은지 정해보고 청약에 도전해볼 생각"이라고 말했다.

아산모종 서한이다음 노블리스는 충남 아산시 모종샛들지구 일원에 들어서며 지하 2층~ 최고 29층, 10개동, 총 1079가구 중 969가구가 일반분양분이다.

향후 일정으로는 금일(9/29, 월) 특별공급을 시작으로 9/30(화) 1순위, 10/1(수) 2순위 청약을 진행한다. 당첨자발표는 10/16(목)이며 10/27(월)~29(수) 3일간 아산모종 서한이다음 노블리스 견본주택에서 정당계약을 진행한다.

단지가 위치한 아산시는 비규제지역으로, 규제지역에 비해 청약 문턱이 낮아 실수요자뿐 아니라 투자 수요의 청약도 몰릴 것으로 보인다. 아산모종 서한이다음 노블리스는 청약통장 가입기간 6개월 이상인 만 19세 이상 아산시, 충청남도, 대전시, 세종시 거주자라면 주택 유무, 세대주 여부와 관계없이 1순위 청약 자격이 주어진다. 해당지역 1순위는 공고일 기준 아산시에 거주한 자, 기타지역은 공고일 기준 충청남도, 대전시, 세종시 거주자가 해당된다.

공급물량 전용 85㎡ 미만으로는 가점 40%, 추첨제 60%로 공급하고 전용 85㎡ 초과는 추첨 100%로 공급돼 청약 가점이 낮은 2030세대나 신혼부부도 추첨제로 내 집 마련이 가능한 점도 높은 청약경쟁률을 기대하게 만든다.

게다가 비규제지역에서 공급돼 재당첨 제한이나 거주의무기간이 없고, 전매제한기간 또한 없어 계약 즉시 전매가 가능한 것도 매력적이다.

한편, 아산모종 서한이다음 노블리스 지상에는 차 없는 단지로 조성돼 입주민에게 안전한 보행공간이 제공되며, 조경은 삼성물산 리조트부문 조경 전문 브랜드 '에버랜드(Everscape)'가 맡아 입주민이 단지 내에서 품격 있는 삶의 가치를 느낄 수 있도록 설계할 계획이다.

단지는 주차관련 스트레스도 덜어줄 것으로 기대된다. 단지 내에서 주차문제로 인한 문제가 늘고 있는 가운데 아산모종 서한이다음 노블리스는 세대당 1.5대의 넉넉한 주차공간을 확보했다.

차별화된 커뮤니티시설도 갖췄다. 아산시 최초 실내체육관을 도입해 사계절 내내 단지 내에서 다양한 스포츠와 여가생활이 가능하다. 이외에도 게스트하우스, 실내수영장, 골프연습장 등을 갖춰 단지 내에서 입주민들이 편리하게 취미생활을 즐길 수 있을 전망이다.

더불어 입주민의 도서 취향을 분석해 맞춤형 도서를 추천하고 단지 내 도서관이나 라운드에 비치하는 방식의 '교보문고 북큐레이션 서비스'도 도입된다. 이를 통해 입주 후 2년간 약 3000권의 신간 도서부터 스테디셀러까지 엄선된 책이 제공돼 입주민들의 삶의 품격이 한층 높아질 전망이다.

또한 스카이라운지도 마련해 입주민들끼리 탁 트인 조망을 누리며 다양한 사교모임도 가능할 것으로 보인다.

교통편의성도 좋다. 지하철 1호선·GTX-C노선(예정) 온양온천역 및 풍기역(예정)과 아산시외버스터미널, 천안아산역(KTX) 등을 통해 서울, 수도권 및 전국으로 원활하게 이동할 수 있다. 차량으로 이동 시 온천대로를 통한 아산 도심 및 천안으로의 이동이 수월하며 당진청주고속도로 아산IC, 서해안 고속도로, 경부고속도로, 국도 등을 이용한 수도권 및 천안, 당진 등 인접 도시 접근이 용이하다.





아산모종 서한이다음 노블리스 견본주택은 충남 아산시 풍기동에 위치하며 입주 예정일은 2028년 9월이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

