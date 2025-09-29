양종희 KB금융 회장 "포용과 혁신으로 국민 금융그룹 완성할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB금융 창립 17주년 기념식 개최

‘포용금융’과 ‘생산적 금융’으로

사회적 가치 창출 강조

29일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 진행된 KB금융지주 창립 17주년 기념식에서 양종희 KB금융그룹 회장(왼쪽에서 네 번째)이 장기근속직원들과 기념촬영을 하고 있다. KB금융 제공

양종희 KB금융지주그룹 회장이 "포용과 혁신으로 국민의 금융 그룹 완성할 것"이라고 29일 밝혔다.

양 회장은 이날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 창립 17주년 기념식에서 "우리 스스로 1등 금융 그룹의 일원으로 자신을 재평가하고, 1등에 걸맞은 실력을 갖추어야 한다"면서 이같이 말했다.

양 회장은 "신정부 출범과 새로운 금융 패러다임에 맞춰 KB금융은 내실 있는 경영계획을 기반으로 1등의 지위를 유지할 것"이라고 밝혔다.

이어 그는 "KB의 금융은 새로운 성장의 불씨가 되어야 한다"며 "전통적 영업방식을 뛰어넘어 생산적 금융을 확대해야 한다"고도 강조했다. 이를 위해 KB금융은 그룹생산적금융협의회를 구성했다.

양 회장은 소비자 권익을 강조하며 "모든 내부통제와 업무 프로세스를 소비자 관점에서 재점검하고 혁신해야 한다"고 전했다.





아울러 양 회장은 최근 금융권 해킹 사건을 의식한 듯 "디지털 환경에서 '고객정보는 고객 그 자체'임을 잊지 말아야 하며 강도 높은 정보보호 정책을 통해 신뢰받는 KB금융을 만들어 나갈 수 있도록 모든 역량을 집중할 것"을 당부했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

