전북도, 2차 소비쿠폰 첫 주 1,151억 지급

115만590건 신청…내달 31일 접수

전북도가 민생회복 소비쿠폰 2차 신청 첫 주 동안 총 115만590건, 1,151억원 규모의 신청이 접수됐다.

전북도청 전경.전북도 제공

29일 도에 따르면 첫 주 접수된 규모는 전체 지급 규모 1,627억원 중 71%에 해당하는 수치다. 신청 방식별로는 신용·체크카드가 60만9,226건으로 가장 많았고, 이어 선불카드 33만3,257건, 지역사랑상품권 20만8,107건 순이다.

소비쿠폰 2차 신청은 내달 31일 오후 6시까지 약 6주간 진행된다. 온라인은 카드사 홈페이지·앱, 지역사랑상품권 앱을 통해, 오프라인은 주민센터 및 카드사 제휴 은행 영업점에서 신청할 수 있다.

도는 시·군별 '부정 유통 신고센터'를 운영하며 가맹점 점검과 중고거래 플랫폼 단속을 강화하고 있다. 쿠폰을 현금화하거나 중고거래에 재판매할 경우 지원금 환수와 함께 정부 보조금 지원이 제한될 수 있다.

또한 소비쿠폰 가맹점이 아닌 매장에서 단말기를 빌려 결제하는 '위장가맹점'으로 적발될 경우 여신전문금융업법에 따라 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금형이 부과된다. 위장가맹점 신고 시에는 포상금 10만원이 지급된다.

한편, 정부와 카드사, 상품권 운영사는 소비쿠폰 관련 URL, 배너 링크, 앱 푸쉬 알림 등을 제공하지 않는다. 도는 문자로 전송되는 인터넷 주소를 절대 클릭하지 말고, 스미싱이 의심될 경우 한국인터넷진흥원으로 즉시 신고해 상담받을 것을 당부했다.

이번 국가정보자원관리원 화재와 관련, 국민신문고를 통한 온라인 이의신청은 어려우나 주민센터를 통한 이의신청은 가능하다. 한편, 민생회복 소비쿠폰 신청 및 지급은 차질 없이 진행되고 있다.





김인태 기업유치지원실장은 "소비쿠폰 사용기한인 11월 30일까지 적극 사용해서 지역경제 회복에 앞장서주시기를 바란다"며 "도민에게 2차 소비쿠폰을 신속하게 지급할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

