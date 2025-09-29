코스피, 기관·외국인 순매수에 장중 1%대 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 기관과 외국인의 순매수세에 힘입어 장중 1%대 강세를 보이고 있다.

29일 오전 10시18분 기준 코스피는 전일 대비 1.35% 상승한 3430.85에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1973억원, 1912억원 순매수하고 있는 반면 개인은 3471억원을 순매도하고 있다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 6430억원, 3046억원 순매도하고 있는 반면 외국인은 9650억원을 순매수 중이다.

업종별로는 대부분의 업종이 강세다. IT서비스 업종이 4.03% 오름세고 증권 3.92%, 보험 2.17%, 전기전자 1.87%, 금융 1.67%, 비금속 1.51%, 제조 1.26%, 의료정밀 1.07%, 기계장비 1.23%, 제약 0.68%, 금속 0.69%, 유통 0.67% 등이 강세다. 반면 부동산과 일반서비스 업종은 약보합권에서 움직이고 있다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 오름세다. 삼성전자가 1.8% 강세고 SK하이닉스 3.34%, LG에너지솔루션 0.43%, 삼성바이오로직스 0.2%, 한화에어로스페이스 0.77%, 현대차 0.23%, KB금융 2.13%, NAVER 7.6%, 셀트리온 1.01%, 두산에너빌리티 1.43% 등이 오름세다. 반면 HD현대중공업은 0.31% 약세다.

코스닥지수도 동반 강세를 보이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 1.21% 오른 845.27에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 426억원, 844억원 순매수하고 있는 반면 개인은 1141억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 강세다. 알테오젠이 3.8% 강세고 에코프로비엠 0.26%, 에코프로 0.21%, 펩트론 0.72%, 파마리서치 0.17%, 리가켐바이오 0.14%, HLB 1.68%, 삼천당제약 1.85%, 리노공업 1.57% 등이 오름세다. 반면 레인보우로보틱스는 0.8% 내렸고 에이비엘바이오도 0.33% 약세다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 4.2원 내린 1405.5원에 거래되고 있다.





