라바짜, 130년 로스팅 기술 담은 알루미늄 캡슐 출시

21세기 커피 시장의 가장 큰 변화 중 하나는 '캡슐 커피'의 확산이다. 버튼 하나로 균일한 품질을 즐길 수 있는 캡슐 커피는 전 세계 소비자들의 라이프스타일을 빠르게 바꿔놓았다.

이탈리아 프리미엄 커피 브랜드 라바짜(Lavazza)는 단순한 편리함을 넘어, 토리노 본사 연구소의 130년 로스팅 기술과 블렌딩 노하우를 담아 네스프레소 호환 알루미늄 캡슐(NCC)을 선보였다.

라바짜 캡슐은 전 세계에서 엄선한 생두를 최적 조건으로 로스팅한 뒤, 충전 과정에서 향과 풍미를 최대한 보존하는 독자 기술을 적용한다. 이를 통해 한 잔마다 일관된 맛과 향을 제공하면서도 라바짜 고유의 정통성을 전달한다.

현재 라바짜는 글로벌 캡슐 시장에서 12%의 점유율을 확보하고 있다. 연간 15억 개 이상이 판매되며, 25%에 달하는 성장률을 기록하는 등 소비자들로부터 품질과 로스팅 기술에 대한 신뢰를 받고 있다.

또한 라바짜는 100% 재활용 가능한 알루미늄 캡슐을 통해 환경 영향을 최소화하며, 지속가능성을 강화하고 있다.





라바짜 관계자는 "라바짜 캡슐은 단순한 호환 제품이 아니라, 이탈리아 정통 로스팅과 블렌딩 노하우의 집약체"라며 "앞으로도 품질 중심 혁신과 지속가능한 가치로 글로벌 시장을 선도하겠다"고 말했다.





