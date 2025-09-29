SK쉴더스, 추석 연휴 앞두고 온·오프라인 보안수칙 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

역대급 황금연휴 맞아 범죄 위험↑

랜섬웨어 등 사이버 위협도 확산

SK쉴더스는 추석 연휴를 앞두고 '안전한 추석 명절을 위한 온·오프라인 보안수칙'을 29일 발표했다. 이번 추석은 개천절과 한글날이 이어지며 10월 3일부터 9일까지 공식 휴일만 7일에 달하고, 10일 하루만 휴가를 내면 최장 12일까지 '황금연휴'가 가능하다.

연휴 기간에는 평소보다 온·오프라인 범죄 발생 위험이 높아지는 만큼, SK쉴더스는 추석 연휴 보안 위협 동향을 분석하고 이에 대비할 수 있는 보안 수칙을 마련했다고 설명했다.

SK쉴더스의 물리보안 브랜드 ADT캡스가 2024년 관제센터 데이터를 분석한 결과, 사건·사고 처리 건수의 43.9%가 새벽·심야 시간대에 집중됐다. 이어 저녁·밤 시간대 25.5%, 오전 17.9%, 오후 12.7% 순으로 집계됐다. 특히 작년 추석 연휴 동안 사건·사고 일평균 건수는 평년 대비 20.25% 증가한 것으로 나타나, 연휴 기간 중 보안 공백에 각별한 주의가 필요하다.

랜섬웨어를 비롯한 사이버보안 위협도 꾸준히 증가 추세다. 민간 랜섬웨어 대응 협의체 KARA(한국랜섬웨어대응협회)에 따르면 올해 상반기 랜섬웨어 피해는 전년 동기 대비 67% 증가했다. 하반기에도 피해가 더 확대될 것으로 예상돼, 장기 휴무가 이어지는 이번 추석 연휴 동안 사이버 공격에 대한 대비도 요구된다.

연휴 기간 기승을 부리는 택배 도난 및 침입 범죄, 도어락 및 홈CCTV 등 체크

먼저 SK쉴더스의 물리보안 브랜드 ADT캡스는 추석 연휴 기간 장기간 집을 비우는 가정이 늘어나면서 이를 타깃으로 한 범죄가 기승을 부리는 만큼 오프라인 보안 수칙을 제안했다.

장기간 외출 또는 귀성 계획이 있다면 먼저 주택 외부의 침입 경로를 사전에 점검하는 것이 중요하다. 특히 택배 도난, 빈집털이 등 범죄를 예방하기 위해서는 택배나 정기구독 물품의 배송 일정과 수령 장소를 미리 조율해, 물품이 문 앞에 쌓이지 않도록 하는 것이 좋다. 또한 고가의 귀중품은 금고에 별도로 보관하는 등 안전한 장소에 두는 것이 바람직하다. 혹시 모를 화재 방지를 위해서도 전자기기 및 가스 사전 차단도 확인해야 한다.

집에 설치된 CCTV가 있다면 연휴 전에 정상 작동 여부를 확인해 실시간 모니터링과 녹화 기능이 제대로 유지되는지 점검해야 한다. 아울러 도어락 비밀번호를 변경하고 이중 잠금장치를 활용하는 등 철저한 문단속 습관화로 외부 침입 가능성을 사전에 차단할 수 있다.

랜섬웨어 등 온라인 공격 활발, 생활 속 사이버보안 수칙 실천 요구

SK쉴더스는 연휴 기간 발생할 수 있는 온라인 위협에 대비하기 위한 생활형 보안 수칙도 함께 제시했다. 우선 명절 인사 메시지나 선물 배송 안내 등을 사칭해 악성 링크 접속을 유도하는 피싱 공격 사례가 급증하고 있는 만큼, 출처가 불분명한 문자·메일의 링크는 절대 클릭하지 말고 즉시 차단하는 습관을 갖는 것이 중요하다.

또한 계정 보안을 위해 비밀번호를 주기적으로 변경하고, 다단계 인증(MFA)을 설정해 추가적인 방어막을 구축해야 한다. 더불어 정품 운영체제(OS)와 소프트웨어를 사용하고, 백신 프로그램을 최신 상태로 유지하는 것이 랜섬웨어 및 악성코드 감염을 예방하는 기본 수칙이다.

해킹이나 피싱 피해는 초기 대응이 지연될수록 피해 규모가 기하급수적으로 커지는 만큼, 평소 생활 속에서 보안 습관을 실천하고 점검하는 것이 무엇보다 중요하다.





SK쉴더스 관계자는 "명절 연휴 기간에는 온·오프라인을 가리지 않고 각종 범죄가 급증하는 만큼, 사전에 보안 체크리스트를 점검하고 대비하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "국내 대표 보안기업으로서 고객들이 안심하고 안전한 연휴를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr

