한국디자인진흥원, 핀란드 알토대와 손잡고 글로벌 인재 양성

북유럽 디자인 사례 체험하며 글로벌 역량 강화

한국디자인진흥원(KIDP)은 지난 22~26일까지 닷새간 핀란드 알토대학교에서 '코리아디자인멤버십 플러스(KDM+)·디지털융합디자인 전문인력양성사업 연계 글로벌 워크숍'을 진행했다고 29일 밝혔다.

이번 워크숍에는 KDM+에서 선발한 학부 과정 15명과 디지털융합디자인 전문인력양성사업에서 선발한 대학원 과정 9명 등 총 24명이 참가했다.

코리아디자인멤버십 플러스(KDM+)·디지털융합디자인 전문인력양성사업 연계 글로벌 워크숍' 참가자들이 기념 사진을 찍고 있다. 한국디자인진흥원

워크숍에서는 '디자인과 기술의 미래'를 주제로 한 강의와 프로젝트 세션 등 교육 프로그램이 실시됐다. 디자인, 인공지능(AI), 스마트시티, 지속가능성 등 다양한 이슈를 포괄해 학생들이 창의적 문제 해결 능력과 미래 산업에 필요한 융합 역량을 기를 수 있도록 구성됐다. 현지 산업·디자인 기관을 탐방하며 북유럽 디자인의 혁신 문화를 몸소 확인하는 네트워킹 및 리서치 프로그램도 제공됐다.

KIDP는 향후에도 해외 선진 교육기관과 연계해 글로벌 수준의 교육 기회를 확대할 계획이다.





윤상흠 KIDP 원장은 "이번 워크숍은 예비 디자이너들이 글로벌 무대에서 요구되는 융합 역량을 키우는 계기가 됐다"며 "앞으로도 학생들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 다양한 교육 프로그램으로 지원하겠다"고 했다.





