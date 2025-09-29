유럽-러시아 대리전 양상 몰도바 총선…누가 웃었나 봤더니

중도와 연정해 친EU 정책 이어갈 듯

해외 투표소 폭탄 허위 신고도 들어와

친유럽과 친러시아의 갈림길에 선 동유럽 소국 몰도바의 향후 미래를 좌우할 총선에서 러시아의 개입 논란 와중에 친유럽 성향의 여당이 앞서고 있는 것으로 나타났다. 29일 연합뉴스는 AP통신 등 외신을 인용해 개표율 93%의 상황에서 마이아 산두 현 대통령이 이끄는 친유럽 성향의 집권당 행동과 연대당(PAS)이 득표율 47%로 앞서가고 있다고 보도했다. 개표가 아직 끝나지 않았지만 일단 PAS가 크게 앞서는 것으로 나오면서 연립정부 구성이 예상보단 진통이 덜할 것으로 보인다고 AP통신 등은 전했다. PAS에 맞선 몰도바의 심장당, 몰도바의 미래당, 사회주의자당, 공산당 등이 결집한 친러시아 성향 '애국 블록'의 득표율은 26%에 그쳤다.

한국의 약 3분의 1 정도의 국토에 인구 260만명의 몰도바는 우크라이나와 EU 회원국 루마니아 사이에 있다. 로이터연합뉴스

한국의 약 3분의 1 정도의 국토에 인구 260만 명의 몰도바는 우크라이나와 EU 회원국 루마니아 사이에 있다. 옛소련에 속했다가 1991년 독립했으나 러시아의 간섭 의혹, 이웃국 우크라이나의 전쟁, 에너지 부족 등으로 오랫동안 유럽과 러시아 사이에서 정세 불안을 겪었다. 현재 몰도바 의회는 친유럽 성향 마이아 산두 대통령이 이끄는 행동과 PAS이 다수당을 차지하고 있다. PAS는 2030년까지 EU에 가입한다는 목표를 추진했으나 이날 총선에서 의회 과반 의석을 확보하지 못할 경우 계획 자체가 틀어질 수 있다. 이에 러시아 영향력 차단을 위해 몰도바 끌어안기에 주력해온 EU도 이번 선거 결과에 촉각을 곤두세우고 있다.

PAS에 맞선 몰도바의 심장당, 몰도바의 미래당, 사회주의자당, 공산당 등 친러시아 성향 야당은 '애국 블록'을 구성해 세력을 결집했다. 친러시아 정당들은 경제 혼란과 개혁 추진 지연에 대한 유권자들의 불만을 파고들면서 표를 확보하려 했다. 현재까지의 여론조사 결과로는 양측이 접전을 벌일 것으로 관측된다. 대부분 여론조사에서 PAS가 앞섰지만, 이달 초 이뤄진 한 조사에서는 애국 블록이 지지율 36%, PAS가 34.7%를 각각 차지하며 전세가 역전되기도 했다.

투표 당일 큰 긴장감 감돌기도

어느 당도 과반을 차지하지 못하면, 정치적 흥정이 이어지고 우크라이나 전쟁과 러시아의 개입 의혹으로 흔들리는 몰도바 내 혼란이 가중될 수 있기에 총선 투표 당일에는 큰 긴장감이 감돌기도 했다. 실제로 투표 당일 벨기에 브뤼셀 몰도바 대사관에 마련된 해외 투표소에 폭탄이 설치됐다는 허위 신고가 접수돼 한때 유권자들과 대사관 직원들이 긴급 대피하는 소동이 일어나기도 했다. 브뤼셀은 EU 본부가 위치한 곳이기도 하다.

친유럽 성향 마이아 산두 몰도바 대통령. 로이터연합뉴스

투표를 앞두고는 러시아의 개입 의혹이 불거지면서 몰도바 내 갈등도 극에 달했다. 몰도바 당국은 지난 22일 러시아의 지원을 받는 대규모 폭동, 불안정화 시도와 관련해 250건의 대대적인 수색을 진행, 74명을 구금했다. 총선을 앞두고 지난 22일 연설에서 산두 대통령은 러시아가 총선에 개입하려는 시도가 직접적 위협이 되고 있다고 비판하기도 했다. 산두 대통령은 "러시아가 몰도바를 장악하면 우리나라와 전체 지역에 즉각적이고 위험한 결과가 초래될 것"이라고 경고했다. 반면 러시아는 몰도바 선거 개입 의혹을 "반러시아적이고 근거 없는 주장"이라고 반박했다.





한편, 개표가 아직 끝나진 않았지만, 유럽연합(EU) 가입에 찬성하는 해외 유권자들의 표가 더해지면 최종 집계에서 PAS의 득표율이 50%를 넘을 가능성이 남아있다. 몰도바는 2022년 6월엔 우크라이나와 함께 EU 후보국 지위를 얻었다. 이에 PAS는 2030년까지 EU에 가입한다는 목표 아래 정부를 운영해 왔다. 그러나 이번 총선에서 의회 과반 의석을 확보하지 못하면 해당 계획 자체가 틀어질 수 있었으나 총선 승리가 확실시되면서 친유럽 노선을 보다 공고히 할 예정이다.





방제일 기자

