현대차 정몽구 재단, 아세안 미래인재에 6년간 140억원 지원

27일 신규 장학생 대상 장학증서 수여식 개최

현대차 정몽구 재단이 아세안의 젊은 인재들을 위한 후원을 이어간다. 올해도 신규 장학생을 선발해 다양한 분야에서 아세안 인재 양성에 앞장선다.

29일 재단은 글로벌 사회에 기여할 아세안 미래 인재 발굴 위해 지원한 금액이 지난 6년간 140억원에 달한다고 밝혔다. 지난 27일에는 서울 명동 온드림 소사이어티에서 아세안 국가 신규 장학생을 대상으로 현대차 정몽구 스칼러십 장학증서 수여식을 개최했다.

이번에 선발된 장학생들은 2026년 가을학기에 고려대·서울대·연세대·한양대·KAIST·KDI국제정책대학원에 입학한 13명의 학생들이다. 경영학, 건설 및 환경공학, 공공정책학 등 석박사 과정을 전공한다. 학생들의 국적은 미얀마, 베트남, 인도네시아, 태국, 필리핀 등으로 구성돼있다.

'현대차 정몽구 스칼러십'은 설립자인 정몽구 현대차그룹 명예회장의 인재육성 철학을 반영해 15년간 운영한 재단의 대표 장학사업이다.

'옳은 일을 행하며, 다른 사람을 배려하고, 최고를 향한 실패를 두려워하지 말라'는 설립자의 인재 육성 철학을 바탕으로 2011년부터 국내 학생들을 대상으로 장학사업을 운영해왔다. 2020년부터는 아세안 8개국으로 그 범위를 넓혀, 외국인 유학생 244명을 대상으로 총 140억원, 1인당 평균 약 5700만원의 장학금을 지원해오고 있다.

선발된 장학생에게는 국내 최고 수준의 장학 혜택이 주어진다. 입학부터 졸업까지 등록금 전액, 학습장학금 연 1440만원, 정착장학금 250만원, 졸업장학금 100만원 등을 지원받는다. 국제 저명 학술지에 논문을 게재하거나 국제 학술대회에 참가할 경우 각 최대 300만원의 장학금을 추가 제공한다.

지난해 재단은 고려대·서울대·연세대·한양대와 업무협약(MOU)을 체결하고 석박사 장학 프로그램에 이어 학부 장학 프로그램도 신설했다. 재단은 베트남·인도네시아 국적의 학생 30여명을 선발하며, 학생들은 1년간 방문학생으로서 고려대·서울대·연세대·한양대에서 2개 학기를 수강하며 등록금 전액, 학습장학금 등을 지원받는다.





우수 학생은 석박사 장학프로그램과 연계해 글로벌 인재로서의 성장을 꾸준히 지원받을 예정이다. 이와 같은 장학 프로그램은 아세안 국가의 높아지는 한국 유학 수요를 반영함과 동시에 잠재력있는 우수 인재에 대한 글로벌 성장을 돕기 위해서다. 동시에 국내 대학의 국제화 및 해외 우수 인력의 국내 유입에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

