[특징주]두나무·네이버 합병…우리기술투자·한화證↑

29일 오전 10시 기준 코스닥 시장에서 우리기술투자는 전일 종가 대비 17.13% 오른 1만1830원을 기록하고 있다. 유가증권시장에서 한화투자증권은 전일 종가 대비 13.61% 오른 6010원을 기록하고 있다. 두나무와 네이버(NAVER) 합병 소식에 두나무 주요 주주인 두 회사 주가가 오른 것으로 보인다.

앞서 지난 25일 네이버는 '당사의 종속회사인 네이버파이낸셜은 두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있으나, 추가적인 협력사항이나 방식에 대해서는 확정된 바 없다"고 공시했다. 향후 네이버가 자회사인 네이버파이낸셜을 통해 두나무를 완전 자회사로 편입하기 위한 포괄적 주식 교환이 진행될 것이란 전망이 나왔다.





올해 반기보고서 기준 두나무 주요주주는 송치형 회장 겸 이사회 의장(지분율 25.5%), 김형년 부회장(13.1%), 카카오인베스트먼트(10.6%), 우리기술투자(7.2%), 한화투자증권(5.9%) 등이다.

조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

