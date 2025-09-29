예산에 발목 잡힌 재해복구시스템…'공주센터' 설립도 지지부진

공공 서비스 마비 사태에 이중화 미흡 지적

2008년 논의된 '공주센터' 개청 시점 불확실

클라우드 이중화도 민간보다 정부가 뒤처져

국가정보자원관리원(국정자원)이 충남 공주에 제4센터로 '재해복구 전용 데이터센터' 개청을 추진했지만 예산 부족 등 문제로 18년째 문을 열지 못한 것으로 나타났다. 국정자원 대전 본원 화재로 전산망 마비 사태가 나흘째 이어지는 가운데 데이터를 이중화 방식으로 백업해 가동하는 공주센터가 문을 열었다면 피해를 줄였을 것이라는 지적이 나온다.

29일 관계 당국에 따르면 국정자원 공주센터는 기존 데이터센터와 달리 비상사태로 대전·광주센터의 기능이 동시에 마비돼도 행정 업무가 차질을 빚지 않도록 구축된 곳이다. 2008년 마련된 정보보호 중기종합계획에 근거해 추진돼 당초 2012년 구축을 완료할 예정이었다. 하지만 타당성 재조사 2회, 사업자 선정 유찰 7회, 입찰방식 변경 등으로 2019년이 돼서야 착공됐다.

이후에도 기반환경 공사비 증액 및 사업계획 적정성 재검토, 감리비 부족으로 인한 공사중단을 거치면서 센터 건물은 2023년 5월 완공됐다. 같은 해 11월 정부 행정 전산망 장애 사태로 공주센터에 '액티브-액티브 재난복구(DR)' 시스템을 도입하기로 계획을 수정하면서 센터 개청일은 또다시 연기됐다.

액티브-액티브 재난복구 시스템이란 두 개의 센터가 실시간으로 데이터를 주고받으며 운영되는 구조다. 한쪽에서 장애가 발생해도 다른 쪽에서 즉시 서비스를 이어받아 중단 없이 운영할 수 있는 체계다. 평소에는 데이터 백업만 하다가 장애가 생기면 복구를 시작하는 '패시브(수동) 백업' 방식과 달리 두 센터가 동시에 가동되기 때문에 안정적으로 데이터를 보호할 수 있다. 하지만 사업 지연으로 지난해 예산액 251억5000만원 중 189억8200만원만 집행되는 등 예산액 집행도 늦어지면서 지난 5월 말 기준 공정률은 66.9% 수준에 불과하다. 예정대로라면 다음 달 공주센터가 문을 열어야 하지만 이 역시 불확실하다.

국가정보자원관리원 화재로 정부 전산망이 사실상 마비된 가운데 29일 서울 종로구 정부서울청사 내 출입구에 '국가정보자원관리원 화재로 모바일 출입증으로 출입 불가' 안내문이 붙어 있다. 2025.9.29 조용준 기자

국내 IT 민간 업계에선 재해 시 데이터를 백업해 줄 수 있는 정부의 클라우드 이중화 조치도 미흡했다고 비판했다. IT 서비스 업계 관계자는 "클라우드 서버 이중화가 제대로 이뤄지지 않은 건 비용 문제가 컸을 것"이라면서 "민간 영역보다 훨씬 중요한 정보를 다루는 공공 영역에서 오히려 준비가 더 미흡했던 것"이라고 꼬집었다. 이용석 행안부 디지털정부혁신실장은 최근 브리핑에서 "재해복구 시스템이 구축돼 있지만 큰 규모가 아니라 최소한의 규모로 돼 있거나 데이터 백업 형태로만 돼 있는 것도 있다"며 "이원화 작업은 예산 문제로 하지 못했다"고 말했다.

또 다른 관계자도 3년 전 판교 SK C&C 데이터센터 화재 이후 정부가 일부 기업들에 이중화 조치를 의무화한 점을 언급하며 "서비스 먹통 사태를 두고 민간과 공공을 대하는 잣대가 너무 다르다"면서 "복구도 제대로 안 된 상황에서 책임은 어떻게 질 것인지도 의문"이라고 말했다. 염흥열 순천향대 정보보호학과 교수는 "이번 화재 같은 사고나 사이버 공격이 발생했을 때 신속한 서비스 복구를 위해서는 시스템 이중화가 필수적"이라고 밝혔다.





한편 카카오의 경우 '액티브 스탠바이' 이상의 다중 재해 복구 체계를 갖추고 있다고 밝혔다. 주요 서비스의 특정 레이어는 이보다 강화된 액티브-액티브 체계를 갖춰 안정성을 높였다. 데이터와 운영 도구를 데이터센터 수준에서 삼중화하고, 센터 간 원활한 연결을 위해 약 20 Tbps 규모의 통신 대역폭을 확보했다는 설명이다. 20 Tbps의 대역폭이란 매 초마다 600MB(HD급) 영화 약 4200편을 동시에 전송할 수 있을 정도의 규모다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

