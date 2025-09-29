"금요일은 공항으로 퇴근" 하나투어, 상해 밤도깨비 여행 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

퇴근 후 출발하는 2박 3일·2박 4일 주말여행

하나투어가 2030 직장인과 주말 여행객들이 부담 없이 해외여행을 즐길 수 있도록 '상해 밤도깨비' 여행 상품을 출시했다고 29일 밝혔다.

중국이 무비자 입국 정책을 시행한 이후 여행 수요가 폭발적인 증가세를 보이는 가운데 20·30세대를 중심으로 상해, 청도 등 대도시가 인기 여행지로 주목받고 있다.

'상해 밤도깨비' 상품은 인천 또는 부산에서 출발하는 '[밤출발]상해 2박 4일 패키지'와 '상해 자유여행 2박 4일' 에어텔'로 구성했다. 금요일 저녁 출발하여 월요일 새벽 귀국하는 상품 예약 시, 연차 사용 없이 상해의 대표 랜드마크를 여유롭게 여행할 수 있다.

역사 및 문화 관광 중심의 '상해/주가각 2박 4일 패키지'는 월드 체인 4성급 호텔을 이용하며, 상해 임시정부, 신천지는 물론 근교에 위치한 아름다운 수향마을 주가각과 일대 대형 쇼핑타운에서 관광과 쇼핑까지 즐길 수 있다.

'상해/디즈니랜드 2박 4일 패키지'도 특별히 준비했다. 상해 핵심 관광지를 둘러보고, 디즈니랜드 1일 자유 일정을 진행한다. 디즈니랜드-호텔 간 왕복 픽드랍, 준 5성급 호텔 숙박 및 콘래드 호텔 뷔페식을 1회 제공한다.

'상해 자유여행 에어텔' 고객을 위한 혜택도 있다. 공항-호텔 간 편도 픽업 1회를 포함해 늦은 밤 도착 시에도 편안하게 이동할 수 있다. 또한 토요일마다 출발하는 우전 일일 현지투어플러스를 1만원에 예약 가능한 '만 원의 행복' 행사도 진행한다.

이와 함께 '청도 3일 밤도깨비 패키지' 상품도 판매 중이다. 금요일 저녁 출국 후 일요일 저녁 귀국하는 2박 3일 일정으로 체력적인 부담도 적다. 맥주 박물관과 핵심 관광지를 포함하고, 전 일정 5성급 월드 체인 호텔 숙박과 특식을 제공하는 하나팩 2.0 상품이다.





하나투어 관계자는 "2분기 중국 패키지 송출객 수가 전년 동기 대비 40% 증가하는 등 중국 단기 여행 수요가 크게 늘었다"라며, "연차 부담 없이 퇴근 후 바로 출발할 수 있는 시간대의 항공편과 핵심 관광지 중심의 실속 있는 밤도깨비 상품을 기획했다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

