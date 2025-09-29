용인시, 행정업무 혁신 위해 생성형 AI 플랫폼 시범 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GPT·Gemini·Claude 등 통합 환경에서 지원

보고서 작성·문서 요약·법령 검색 등에 활용

경기도 용인시는 공무원의 행정업무 효율성과 업무 역량 향상을 위해 생성형 인공지능(AI) 기반 통합 플랫폼 서비스를 시범 도입한다고 29일 밝혔다.

사업은 이달부터 내년 3월까지 진행한다. 시는 전 부서를 대상으로 수요조사를 진행해 통합 플랫폼 서비스 사용 희망자 1629명에게 계정을 지원한다.

시는 ▲GPT ▲Gemini ▲Claude 등 생성형 AI 서비스를 통합 환경에서 활용할 수 있도록 지원해 ▲보고서 작성 ▲문서 요약 ▲법령 검색 등의 기능을 활용할 수 있도록 했다.

시는 특히 외부 AI 서비스 이용 시 발생할 수 있는 내부자료 유출 위험을 최소화하기 위해 보안 운영지침을 수립하고, 직원 대상 교육을 진행했다.





시 관계자는 "이번 통합 플랫폼은 단순한 최신 기술 활용을 넘어 행정의 혁신과 변화를 선도하는 계기가 될 것"이라며 "시민을 위한 행정서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





