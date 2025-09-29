동서식품, '2025 카누 챔피언십' 개최…김가은 바리스타 우승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우승자에 상금 3000만원 수여

바리스타 경연 대회, 올해 2회째



동서식품은 27~28일 서울 신세계백화점 강남점 센트럴시티 오픈스테이지에서 '2025 카누 바리스타 챔피언십'을 진행했다고 29일 밝혔다.

동서식품이 지난 28일 개최한 ‘2025 카누 바리스타 챔피언십’ 결선 시상식에서 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=동서식품 제공]

동서식품이 주관하는 '카누 바리스타 챔피언십'은 커피 브랜드 '카누'의 전문성을 알리고 프리미엄 커피 문화 확산을 위한 바리스타 경연 대회로, 올해 2회째를 맞았다. 지난 5월 참가자 모집을 시작으로 예선을 거쳐 총 8명이 결선에 진출했으며 지정 메뉴와 창작 메뉴 경연을 통해 최종 우승자를 가렸다.

결선 첫날에는 카누 원두를 활용한 아메리카노·라떼 경연이, 이튿날에는 참가자들의 창의성을 겨룬 창작 메뉴 경연이 진행됐다. 심사에는 2023 월드 바리스타 챔피언십(WBC) 우승자인 엄보람 바리스타를 비롯한 커피 전문가들이 참여했다.

최종 우승은 김가은 바리스타에게 돌아갔다. 그는 카누 원두 에스프레소에 녹차·알룰로스·망고시럽을 조합한 창작 음료 '골든(Golden)'을 선보이며 창조성과 실용성, 스토리텔링에서 높은 평가를 받았다. 김 바리스타는 우승 상금 3000만원과 트로피를 받았다. 2등은 황인규 바리스타(상금 1000만원), 3등은 김현민 바리스타(상금 500만원)가 차지했다.

김가은 바리스타는 "대회 결선에 오른 것만으로도 영광인데 우승까지 하게 돼 꿈만 같다"며 "앞으로도 동료 바리스타들과 좋은 커피 문화를 만들어가겠다"고 소감을 밝혔다.





강성룡 동서식품 마케팅 상무는 "국내 바리스타들의 독보적인 역량과 창의적인 시도를 직접 확인할 수 있는 자리였다"며 "앞으로도 커피 문화 발전을 위해 지속해서 노력할 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

