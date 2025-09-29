관악구, 행안부 신속 집행 평가 8년 연속 ‘우수기관’ 선정

서울시 자치구 중 유일한 연속 기록 달성
서울 관악구(구청장 박준희)가 2025년 상반기 지방재정 신속 집행 평가에서 우수기관으로 선정되며 서울시 자치구 중 유일하게 ‘8년 연속 우수기관 선정’이라는 기록을 세웠다. 이 평가는 행정안전부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 조기 재정 집행을 통한 민생경제 안정과 지역경제 활성화 기여도를 종합적으로 검토하는 제도다.
구는 올해 상반기 집행 목표액(1356억원)을 뛰어넘는 1563억원 집행으로 115.3%의 집행률을 기록했다. 특히 소비 및 투자부문에 1532억원을 집중해 침체된 지역경제 활성화에 적극 나서며 높은 평가를 받았다.
이 과정에서 관악구는 지역 일자리 창출과 생활 기반시설(SOC) 선제 투자, 중소상공인 지원 확대, 지역 건설경기 활성화 등 민생 관련 실질적인 집행을 우선시했다. 긴급입찰, 선급금 집행 활성화, 계약심사 기간 단축 등 신속 집행 특례 제도도 적극 활용해 효율성을 높였다.
구는 부구청장을 단장으로 하는 ‘신속집행 추진단’을 통해 예산, 지출, 사업부서 간 협업을 강화하고, 대규모 투자 사업을 면밀히 관리하는 전략적 재정운용을 이어갔다.
관악구는 지난 8년간 13차례 신속 집행 우수기관으로 선정됐으며, 이번 선정으로 확보한 4000만원을 포함해 총 9억원의 인센티브를 획득했다. 확보한 인센티브는 민생경제 회복과 주민 생활 안정 사업에 재투입하는 선순환 구조로 활용되고 있다.
박준희 관악구청장은 “어려운 재정 여건 속에서도 민생경제 안정과 회복을 위해 전 부서가 힘을 모은 결실에 보람을 느낀다”며 “앞으로도 신속하고 효율적인 재정 운용으로 지역경제 선순환 체계를 강화하고, 주민 모두가 잘사는 관악을 만드는데 집중하겠다”고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
