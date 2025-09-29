조달청, 나라장터 서비스 재개…"대금지급 기능부터 정상화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 중단됐던 나라장터 서비스가 재개된다.

조달청은 나라장터를 재해복구시스템(DR)으로 전환해 서비스를 재개했다고 29일 밝혔다. 재개 시점은 이날(29일) 오전 9시부터다.

단 재개된 서비스는 안정적 운영을 위해 정책적으로 일부 기능을 제한, 민생에 밀접한 나라장터 대금지급을 우선적으로 가동한다.

DR은 예기치 못한 사고로 시스템 서비스가 중단됐을 때 IT 인프라, 업무 기능 등을 신속하게 복원해 업무 연속성을 유지토록 한다.

조달청은 지난 26일 국정자원 화재로 나라장터, 하도급지킴이 목록정보 홈페이지 등 18개 지원시스템 서비스가 중단된 직후부터 비상대응체계에 돌입해 데이터 점검과 기능 테스트 등 작업을 거쳐 국정자원 광주센터 DR을 통해 시스템 재가동을 준비했다.

조달청은 대금지급과 연계해 하도급 대금을 전자적으로 관리하는 하도급지킴이도 29일 재개하는 것을 목표로 막바지 시스템 점검을 진행하는 중이다.

또 서비스 재개 후 시스템 지연·장애가 발생해도 원활하게 업무를 처리할 수 있도록 매뉴얼, FAQ 등을 사전에 마련해 대국민 서비스가 차질 없이 이뤄질 수 있도록 할 방침이다.





백승보 조달청장은 "조달기업과 수요기관 등 사용자의 불편을 최소화하기 위해 DR로 나라장터 주요 서비스를 재개했다"며 "조달청은 앞으로도 행안부, 국정자원과 협조해 나라장터와 지원 시스템의 모든 서비스가 정상적으로 운영될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

