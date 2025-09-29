北 "북중 외교장관, 국제·지역문제 완전한 견해일치"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북한과 중국 외교장관이 28일 회담을 갖고 "국제 및 지역문제와 관련한 깊이있는 의견교환이 있었으며 완전한 견해일치"를 봤다고 북한 조선중앙통신이 29일 전했다.

최선희 북한 외무상이 중국 방문을 위해 27일 전용기로 평양을 출발했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다. 2025.9.28 연합뉴스

조중통에 따르면 최선희 북한 외무상은 전날 중국 베이징에서 왕이 외교부장과 만나 회담했다. 회담에는 리용남 주중 북한대사, 쑨웨이동 중국 외교부 부부장(차관)이 배석했다고 밝혔다. 회담 소식은 북한 주민들이 보는 노동신문에도 실렸다.

조중통은 북중 외교장관이 논의한 '국제 및 지역문제'가 어떤 내용인지에 대해 구체적으로 밝히진 않았다. 내달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 동시 방한이 예정된 만큼 관련 대응방안이 논의됐을 것으로 관측된다.

양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 "북한의 대미 정책과 북미대화 재개에 대한 북중 간 협의(가 있었을 것으로) 예상된다"며 "한미 간 3단계 북한 비핵화 논의에 대응해 북한은 핵보유국 지위 하 군축회담, 한미연합훈련 및 미국의 전략자산 중단 등 중국의 지역 안보적 이익보장 등을 논의했을 것"이라고 분석했다. 이어 "중국은 (북한과의) 공조를 통한 대미 압박과 북한에 대한 영향력을 과시"하는 의미가 내포돼있다고 덧붙였다.

특히 이번 경주 APEC 계기 북미 정상의 만남이 성사될지 여부가 최대 관심이다. 북한은 과거에도 대미접촉 이전에 전통적 우호국인 중국과 먼저 상의하는 모습을 보였다. 최근 정부 내에서도 북미대화 재개 전망에 대한 기류 변화가 감지된다. 위성락 국가안보실장은 지난달 29일 라디오 프로그램에 출연해 북미 대화 가능성에 대해 "기대를 높게 잡지 않는 것이 오히려 건설적"이라고 일축했다. 그런데 지난 26일(현지시간) 미국 뉴욕에서 한국 특파원들과 만난 외교에 정통한 정부 고위 관계자는 "가능성을 배제할 수는 없다"고 열어뒀다.





한편 최 외무상은 이번 단독 방중을 계기로 내달 노동당 창건일(10월10일·쌍십절) 80주년을 맞아 시 주석을 초청했을 것으로 보인다. 다만 조중통 보도에는 이에 대한 직접적인 언급은 없었고, 왕이 부장이 "쌍방사이의 전략적의사소통을 강화하며 호상래왕과 협조를 추동하고 지역의 평화와 안정을 공동으로 수호하는 것이 필요하다"고 말했다고 전했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

