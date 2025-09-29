네타냐후 회담 앞둔 트럼프 "가자지구 전쟁 종식 임박"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

로이터·악시오스 인터뷰서 낙관론

"중동서 위대함 실현할 기회 있어"

위트코프·쿠슈너 등 네타냐후와 막판 협상

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 8월 25일(현지시간) 백악관에서 열린 이재명 대통령과의 한미 정상회담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

오는 29일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 회담을 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 가자지구 전쟁 종식 가능성이 커졌다며 낙관적 입장을 내놨다.

트럼프 대통령은 이날 로이터통신과의 인터뷰에서 "가자 전쟁 종식을 위한 자신의 제안이 '매우 좋은 반응'을 받고 있다"며 네타냐후 총리와의 회담에서 그의 지지를 확보할 수 있을 것이라고 낙관했다. 그러면서 "비비(네타냐후의 별칭) 역시 합의를 원하기 때문에 매우 긍정적인 반응을 얻고 있다. 모두가 합의를 원한다"고 말했다.

그는 같은 날 악시오스와의 인터뷰에서도 자신의 가자 전쟁 종식 구상이 "최종 단계에 도달했다"면서 "아랍 세계도, 이스라엘도, 네타냐후 총리도 평화를 원한다"고 했다. 트럼프 대통령은 이날 또 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 올린 글에서 "사상 처음으로 모두가 특별한 무언가에 동의했다. 우리는 반드시 해낼 것"이라고도 전했다.

백악관에 따르면 트럼프 대통령은 29일 네타냐후 총리와 정상회담을 진행할 계획으로 주요 논의 대상은 미국 정부가 마련한 21개 항으로 구성된 평화 구상안이 될 전망이다. 백악관 중동 특사인 스티브 위트코프 특사와 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너는 뉴욕에서 네타냐후 총리를 만나 막판 조율을 시도 중이라고 외신들은 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 유엔총회를 계기로 카타르·요르단·튀르키예·파키스탄·인도네시아·이집트·아랍에미리트 등 지도자와 다자회의를 열고 21개 항의 평화구상을 제안했다. 이는 종전 원칙에 ▲모든 인질 석방 ▲영구 휴전 ▲이스라엘 점진 철군 ▲하마스가 배제된 가자 통치 체제를 포함한 전후 계획 마련 ▲팔레스타인인과 아랍·무슬림 국가 병력이 참여한 안보 보장군 마련 ▲가자 새 행정부 재건을 위한 아랍·무슬림 국가들의 자금 지원 ▲팔레스타인 자치정부(PA)의 일부 관여 등을 포함한다는 내용이다.

악시오스는 최대 쟁점으로 하마스 무장해제 조항 강제성과 팔레스타인 자치정부의 역할을 꼽았다. 이스라엘은 하마스 무장해제가 단순 원칙적 선언을 넘어 구속력 있는, 강제적 형태로 명문화돼야 한다는 입장이다. 또 미국과 아랍 국가들은 가자 사후 거버넌스에 일정 부분 PA의 참여를 구상하고 있는데 네타냐후 총리는 이를 두고 "레드라인(red line·넘지 말아야 할 선)"이라고 반대해왔다.





이스라엘 정부는 공식 입장을 내놓지 않았지만 우선 긍정적 기류를 보이고 있다. 네타냐후 총리는 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 제시한 평화 구상안이 "실행될 수 있길 바란다"면서 "아직 마무리되지 않았지만 트럼프 대통령 및 그의 팀과 작업 중에 있다"고 했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

