정선군, 민둥산서 만나는 특별한 가을 '민둥산 은빛억새축제 개최

10월 2일부터 11월 15일까지 45일간 열려

강원도 정선군 남면 민둥산에서 가을의 정취를 만끽할 수 있는 '제30회 민둥산은빛억새축제'가 오는 10월 2일부터 11월 15일까지 45일간 열린다.

정선군 남면 민둥산에서 가을의 정취를 만끽할 수 있는 '제30회 민둥산은빛억새축제'가 오는 10월 2일부터 11월 15일까지 45일간 열린다. 정선군 제공

민둥산은 해발 1118m에 위치한 전국 5대 억새 군락지 가운데 한 곳으로, 정상 부근 66만㎡에 펼쳐진 은빛 억새꽃밭이 장관을 이룬다. 매년 30만 명 이상의 관광객이 찾는 대한민국 대표 가을 트레킹 명소로, 계절마다 다채로운 풍경을 선사하며 사계절 관광지로 자리 잡았다.

올해 축제는 30회를 맞아 의미를 더한다. 개막식은 10월 2일 오후 5시 민둥산운동장에서 열리며 풍물놀이, 라인댄스, 아리랑 경창 등의 식전공연이 준비된다.

또한 아리랑재단의 아리랑 공연(10월 11일), 관광객 노래자랑(10월 12일), 민둥산 가요제(10월 16~17일), 아리랑마을 잔치날(10월 18일), 민둥산 등반대회(11월 1일), 폐막식(11월 15일) 등 다채로운 행사가 마련돼 축제를 더욱 풍성하게 한다.

특히 정상 부근에서 볼 수 있는 '돌리네'가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 널리 알려지며 새로운 관광 명소로 떠오르고 있다. 석회암 지대에 형성된 웅덩이 모양의 독특한 지형 덕분에 사진 인증 명소로 인기를 얻고 있다.

민둥산은 봄의 푸른 초원, 가을 은빛 억새, 겨울 설경이 어우러져 사계절 내내 관광객이 찾는 힐링 명소로 각광받고 있다. 서울 청량리역에서 정선까지 운행하는 아리랑열차는 매진 행렬을 이어가며, 38번 국도를 통한 접근성도 좋아 수도권 관광객들의 발길이 끊이지 않는다.

이와 함께 군은 민둥산 관광 활성화를 위해 민둥산 명소화 사업을 추진하고 있다. △굿즈 홍보관 및 몽골텐트 설치 △브랜드 굿즈 제작 △안내 사인물과 운동장 옹벽 조형물 설치 등이 진행 중이다.

아울러 올해는 민둥산운동장과 발구덕을 하루 세 차례 오가는 셔틀버스를 운영해 관광객 편의를 높이고, 발구덕 주차장을 신설해 주차 문제 해소에도 크게 기여할 전망이다.





남진권 민둥산은빛억새축제위원장은 "민둥산은 해마다 색을 달리하는 억새와 함께 돌리네, 사계절 풍경이 어우러진 대한민국 최고의 가을 여행지"라며 "가족, 연인, 친구와 함께 축제를 즐기며 특별한 추억을 남기길 바란다"고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

